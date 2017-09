Echávarri emplaza a los dirigentes del Hércules a que compren el Rico Pérez

Gabriel Echávarri, alcalde de Alicante, emplazó hoy a los actuales dirigentes del Hércules a que adquieran de nuevo la propiedad del estadio José Rico Pérez una vez el equipo ascienda a Primera. Actualmente, el recinto en el que el Hércules juega sus partidos es propiedad desde marzo del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que lo adquirió tras la liquidación de Aligestión, sociedad accionista del club alicantino que utilizó como garantía el estadio.



El IVF ha mostrado su voluntad de cederle el uso al Ayuntamiento de Alicante a cambio de un alquiler y el Consistorio, a su vez, se lo alquilaría al conjunto herculano. "La hoja de ruta final es que el Hércules compre el estadio cuando esté en Primera División. Un club como el Hércules o cualquier persona que utiliza un bien público tiene que pagar un alquiler, eso es así de claro", indicó el alcalde a los periodistas.

Echávarri valoró la compra del 15% de las acciones y del crédito de la Fundación del Hércules por parte de Juan Carlos Ramírez y Enrique Ortiz. "Siempre dije que los actuales gestores del club son los que se tienen que quedar con el estadio para no volver a separar las propiedades", indicó el alcalde, quien anunció una reunión la próxima semana con los dirigentes del IVF para analizar los "problemas registrales" del estadio. "Hay que volver a la normalidad después de todos esos años en los que había propietarios de las acciones que nadie sabía quién era, sociedades en liquidación y campos arrendados y en alquiler que no se pagaban", explicó. "Ponerle cara a los propietarios del club es bueno para la estabilidad del Hércules", prosiguió el alcalde, quien insistió que si la entidad desea utilizar un bien público como es el estadio "deberá pagar un alquiler".



Gabriel Echávarri también opinó sobra la situación deportiva del Hércules, eliminado en la Copa ante el Elche, su gran rival deportivo, partido que vio en el palco como es habitual esta temporada. "Fue el mejor partido de la temporada. Es muy pronto para crucificar a nadie, pero nos falta gol arriba. Si llegamos a forzar la prórroga, goleamos", dijo el alcalde, quien elogió la respuesta de los aficionados herculanos. "Me emocioné viendo la grada. Parecía que ganábamos 3-0. La gente quiere que el equipo luche y que tenga garra y que el escudo brille. Si ese esfuerzo se da la grada se va enchufar y los resultados van a llegar", sentenció.