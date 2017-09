Vicente Mir: «Son un buen equipo, pero pueden ponerse nerviosos si marcamos pronto»

Vicente Mir ha cambiado el «chip» tras ganar al Peña Deportiva. Hasta el domingo por la tarde sentía repelús cada vez que le hablaban del derbi, pero a medida que se acerca del partido del Rico Pérez se siente más en su salsa.

Vicente Mir, entrenador del Elche CF, apareció ayer en sala de Prensa del Martínez Valero con piel de cordero y trasladando la presión al Hércules en el duelo copero. «Si tuviera que decir si hay un favorito creo que son ellos porque juegan en su campo y ante su afición», confesó inicialmente antes de corroborar su teoría afirmando que «va a ser un partido bastante igualado. Nosotros hemos empezado mejor la Liga, pero tenemos plantillas parecidas y todo se decidirá en pequeños detalles».

Sobre el precio de las entradas del derbi, que ha hecho que muchos seguidores del Elche no acudan hoy al campo, Vicente Mir confesó que «es una pena que no haya gran afluencia de aficionados del Elche. Me hubiese gustado que se hubiera solucionado el problema de los precios de las entradas. Considero que pierde el fútbol. El Hércules podría haber hecho una caja mayor y el ambiente sería más bonito. Pero cada uno decide en su casa. Nosotros vamos a tratar de que nuestros seguidores, los que vayan y lo que se queden en Elche, se sientan orgullosos de nosotros».