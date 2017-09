El retorno del derbi

Mirandés, UCAM, Mallorca y Elche. Los cuatro clubes que bajaron de 2ª se encuentran en puestos de play-off después de cinco jornadas. Pablo Alfaro lidera a los burgaleses, que gracias a 5 goles, uno por jornada, suman 13 puntos. El cuadro balear se desmarca solo por un tanto más. Pero, sin duda, el mejor de toda 2ªB, hasta la fecha, es el equipo dirigido por Vicente Mir. No mejora los puntos anteriormente señalados, sí la diferencia de goles. Porque sus pupilos han sido capaces de producir 14 dianas y solo han encajado dos, un dato meritorio. Y hoy visita el coliseo que más motiva a la afición franjiverde con sus dos artilleros descansados: Nino y Benja. Por estado de forma, la noticia sería que ninguno de ellos, ni Javi Flores o Kaba, perforaran la meta alicantina. Es tal el estado de confianza de los ilicitanos que Mir promete rotar.

En la otra orilla, el anfitrión recibe el clásico provincial como un marrón, exento de alegría. La temporada, que arrancó con uniformes bonitos y adquisiciones ilusionantes, se ha teñido de gris después de los tres inesperados empates. Si fuera una crisis circunstancial, no debería cundir el ánimo. El problema es que el Hércules vive sumido en una depresión permanente desde hace años y todo se mide con lupa. Al menos, contará con el aliento de la Curva Sur para paliar el palo de no poder contar con Juli, su mejor arma. Otro ex del Elche, Óscar Díaz, está ante su gran oportunidad de sacarle una sonrisa al respetable blanquiazul.

Que el fútbol de la provincia esté pasando por un proceso complicado, no debería restarle romanticismo a espectáculos como el de hoy. Tanto en el estadio como en muchos hogares va a ver miles de personas pendientes del partido más especial en esta tierra. Y, encima, durante la campaña habrá dos más. Disfruten, sin pensar en el resultado, y canten, que siempre será mejor que chillarle al jugador de turno. Que «ayer» se jugó en 1ª, sí. Pero entonces no se vivieron derbis. Y ya hace 4 años del último...