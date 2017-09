Siviero: «El derbi es especial, pero el resultado ni arregla ni arruina nada»

Esta noche los de Siviero pasan un prueba de fuego ante un máximo rival que ha arrancado con fuerza su retorno a Segunda División B.

El Hércules llega al derbi copero tras un inicio de temporada titubeante, en el que sólo ha ganado dos partidos de cuatro en el Rico Pérez. Esta noche los de Siviero pasan un prueba de fuego ante un máximo rival que ha arrancado con fuerza su retorno a Segunda División B.

Entusiasmado por un derbi que regresa tras casi cinco años de ausencia y seguro de las posibilidades de su equipo, el argentino Gustavo Siviero aseguró ayer que «todo profesional abraza este oficio para tener la oportunidad de disfrutar de partidos como éste».

El entrenador del Hércules señaló que para el partido de esta noche no ha motivado de una manera especial a sus jugadores: «El derbi se prepara por sí solo». Además, hizo hincapié en que no ha tenido que ejercer de psicólogo con la plantilla tras el incierto arranque de curso. «Los jugadores están bien y con ganas, estoy tranquilo porque hay un equipo maduro y crítico. Nadie se ha escondido y todos sabemos lo que debemos hacer para corregir y ser el equipo que todos deseamos», señaló.

Se podría pensar que el clásico alicantino no llega en el mejor momento del año por la manera tan incontestable que ha comenzado el Elche su retorno a la división de bronce, pero el preparador argentino remarcó el aura especial de los derbis. «Son especiales y la trayectoria de los equipos no cuenta. Hemos preparado la eliminatoria como si fuera cualquier otro rival porque debemos centrarnos en nosotros mismos», matizó. Ese favoritismo previo con el que parte el conjunto de Vicente Mir (que ha marcado 19 goles en siete partidos oficiales) no inquieta a Siviero: «La mejor forma de disminuir el potencial ofensivo del Elche es tener más tiempo nosotros la pelota. La idea que hemos trabajado es la de preocupar al rival y para ello intentaremos encontrar todos los caminos: balón parado, juego dinámico y ataque estático. Buscaremos la eliminatoria desde el primer momento».

Siviero tampoco catalogó el choque de esta noche como definitivo para su proyecto. «El derbi es especial, pero el resultado de mañana [por hoy] ni arregla ni arruina nada», puntualizó. El técnico manifestó que se centra exclusivamente en el siguiente partido y no mira más allá: «No soy amigo de hacer suposiciones, me limito a este encuentro, que es lo que me compete». Asimismo, no quiso hacer cábalas sobre si elegiría la victoria en el derbi y un naufragio en casa del Ebro. «¿Por qué elegir? Elijo ganar los dos, pero por el momento sólo pienso en el Elche», indicó.

El preparador argentino, que no podrá contar con el sancionado Miñano (autoexpulsado en la eliminatoria contra el Lorca) y los lesionados Pol Bueso y Juli (un edema en el sóleo también le impedirá jugar el domingo en Zaragoza), garantizó que hoy sacará un equipo competitivo. «A excepción de ellos tres, el resto está en condiciones de jugar. Se verá una muy buena versión del equipo», afirmó. Siviero también quiso animar a la afición, a la que consideró «clave» para un derbi en el que el calor de la gente es «importantísimo». «Queremos que alienten hasta el final y esperamos corresponderles», culminó.