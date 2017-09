Reacción obligada antes del derbi

Óscar Díaz o Gaspar suplirán al lesionado Juli. Nieto vuelve al once.

El Hércules de Gustavo Siviero afronta esta noche (Rico Pérez, 20.45 horas) el primero de los dos exámenes que pueden marcar, para bien o para mal, esta primera vuelta. Los blanquiazules reciben hoy al Badalona en Liga y el miércoles al Elche en Copa. Y están obligados a dar un golpe encima de la mesa para devolver la confianza depositada por buena parte de la afición, convencida de que este año es el bueno.

El cuadro de Siviero viene de sufrir su primera derrota (1-0 en Cornellà) y sólo ha sumado 5 puntos de 12. No le vale otro resultado que la victoria ante el Badalona para intentar recortar la distancia con el trío de cabeza, formado por el Elche, Mallorca y Villarreal B (10 puntos).

El paupérrimo rendimiento en la Liga obliga al Hércules a dejar hoy absolutamente de lado el derbi del miércoles. No habrá rotaciones y la prioridad es firmar hoy el segundo triunfo del curso ante un rival que también tiene 5 puntos y que no es de los más fuertes del grupo. Siviero no podrá contar con su mejor jugador, el atacante Juli, nuevo referente del equipo por su calidad y carácter competitivo.

El técnico argentino duda entre Óscar Díaz o José Gaspar para ocupar ese puesto de «10». Ambos actúan naturalmente en esa posición y esperan su oportunidad tras su discreta aportación en la Copa del Rey. Lo que sí tiene claro Siviero es que devolverá la titularidad a Miguel Ángel Nieto en la banda derecha porque Moha decepcionó en Cornellà. El extremo marroquí comenzará en el banquillo ante su exequipo. Además, todo parece indicar que Pepelu y Miñano, los dos pivotes más ofensivos, jugarán juntos para tener mayor control y mejor circulación de balón.

El Hércules se ha dejado ya siete puntos en las cuatro primeras jornadas por fallos puntuales de pilares en defensa como el central Samuel, el lateral Peña o el portero Falcón. Una mala salida de este último en el minuto 84 condenó al equipo alicantino la semana pasada y el propósito de enmienda en el vestuario es evidente. «Hemos empezado como en las temporadas anteriores, esto no puede ser», reconocía Chechu Flores, que esta noche debe lucir galones en ausencia de Juli, hasta el momento su mejor socio.

Por su parte, el Badalona llega al Rico Pérez con el claro objetivo de puntuar y no dar demasiadas facilidades en defensa, ya que el Elche le endosó un 5-1.