Juanjo Nieto: «Empezamos bien, pero a partir del minuto ochenta nos falla la concentración»

Admirador de Rafa Nadal y de los futbolistas «que son intensos y trabajan cada día para ayudar al compañero», el lateral Juanjo Nieto (Castellón de la Plana, 1994) se ha convertido en el jugador revelación del Hércules a fuerza de intensidad, tesón y agresividad en sus viajes de ida y vuelta por la banda derecha. Está seguro de que el equipo dará un paso adelante cuando solucione ciertas lagunas de concentración en los minutos finales.

¿Qué le pasa al equipo, que había generado mucha ilusión, pero se ha quedado en sólo cinco puntos de los 12 disputados?

Sí; sabemos que los puntos que tenemos no son los que deberíamos tener. Y es verdad que el equipo está trabajando bien. Tenemos cosas que mejorar porque el Hércules tiene una exigencia y de momento no estamos cumpliendo con ella, pero el equipo trabaja todas las semanas y hay que pulir esos detalles que nos impiden conseguir los tres puntos.

El técnico Siviero está «decepcionado» por la falta de tensión defensiva que costó puntos ante Olot, Alcoyano y Cornellà...

Sí, obvio... Y cuando habla de la defensa no se refiere sólo a la línea de cuatro de atrás, sino a todo el equipo. Es verdad que los puntos que hemos perdido ha sido en los últimos 10 minutos. Hay algo que estamos haciendo mal todo el equipo. Más vale que pase ahora y no más adelante porque ahora podemos corregirlo y hablándolo entre todos podemos solucionarlo.

¿En qué aspectos en concreto tiene que mejorar táctica y técnicamente este Hércules?

El equipo compite muy bien, con intensidad, desde el minuto uno. Pero sí que es verdad que a partir del minuto 80 nos está costando por alguna razón y es en lo que estamos fallando. Recuerdo ocasiones clarísimas en todos los partidos para hacer goles y el equipo ha marcado más tantos que los que ha encajado. Debemos pulir dos o tres detallitos para sumar de tres en tres.

Extraña que jugadores clave, con mucha experiencia, incurran en esos errores que se traducen en pérdida de puntos...

No. Cualquier jugador comete errores; tenga experiencia o sea joven. Es verdad que cuando eres veterano tienes que tirar más del carro y poder ayudar más a la gente. Los jóvenes tenemos que ser veteranos y los veteranos ser jóvenes. Somos un equipo y todos somos iguales.

En algunos partidos ha dado la impresión de que faltaba vigor e intensidad en el Hércules...

Sinceramente, eso no porque cuando llego aquí por las mañanas este vestuario está muy ilusionado. Todo el mundo conoce el objetivo y yo me encuentro muy cómodo en el campo. Veo que tenemos equipo para ganar, pero luego por ciertos detalles o una bajada de tensión en treinta segundos, que no te puedes permitir, nos impide ganar. Corrigiendo esos detalles tendríamos ocho o nueve puntos y estaríamos en la parte alta de la tabla.

A las primeras de cambio, en el primer mes de competición, el Hércules está ya a cinco puntos del Elche, Mallorca, Villarreal B...

Sí, estamos a esa distancia, pero como ya te dije esto acaba de empezar y todos los equipos van a pasar por rachas buenas y malas. Nosotros hemos comenzado irregulares, pero el equipo va a ir hacia arriba y enganchará rachas muy buenas, que es lo que nos permitirá cumplir los objetivos a final de temporada.

Sabrá que el Hércules-Elche es el partido por antonomasia en el Rico Pérez. ¿Piensan ya en la Copa del miércoles o primero la Liga?

Es un partido que llama la atención en las dos ciudades, pero antes tenemos un compromiso muy importante el sábado [20.45] ante el Badalona y no tenemos que pensar aún en la Copa. Tenemos que ganar este sábado porque estamos necesitados de puntos y a partir de entonces pensaremos en el Elche y en un partido que todo el mundo quiere jugar con la afición en casa.

Todo lo que no sea ganar el sábado al Badalona puede abrir la primera crisis seria en el club...

Sabemos que en nuestro campo tenemos que sacar los tres puntos siempre. Y esta victoria es crucial.

También sabe que el ascenso es el único objetivo posible para este proyecto del Hércules...

Está claro. Todos los que hemos venido y los jugadores que ya estaban sabemos que el Hércules no tiene que estar en esta categoría y nuestro objetivo desde el primer minuto es ascender. Queremos meternos en el «play off» y subir para jugar el año próximo en una categoría profesional.

Es usted el jugador revelación en lo que llevamos de campaña...

Unas veces estaremos bien unos y otras otros. Sí sé que día a día me lo dejo todo e intento dar el máximo en el campo para que no se me pueda recriminar nada a final de temporada e intentar cumplir con los objetivos personales y colectivos.