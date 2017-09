Siviero lee la cartilla al equipo

Juli da el susto al abandonar la sesión por un golpe.

A Gustavo Siviero, técnico del Hércules, le ha durado tres días el enfado por la derrota en Cornellà y ayer leyó la cartilla a sus jugadores antes del entrenamiento. Nada más finalizar el duelo del sábado, que su equipo perdió por 1-0 por una mala salida de Falcón en el minuto 84, el preparador argentino reconoció sentirse «decepcionado y enfadado» por la falta de tensión defensiva. Y ayer insistió en las mismas ideas delante de los futbolistas.

El discurso de Siviero fue, según testigos presenciales, «duro» y se extendió duarnte casi una hora con imágenes de vídeo. El error de Cornellà no es un hecho aislado, ya que el Hércules se dejó cuatro puntos ante el Olot y el Alcoyano por fallos puntuales, en este caso de Samuel y Peña. El conjunto blanquiazul sólo ha sumado 5 puntos de 12, lo que le sitúa en mitad de la tabla y, lo que es peor, sigue minando la ilusión generada este verano tras los fichajes de Samuel, Falcón, Juli o Pepelu.

El Hércules afronta ahora una semana clave con dos partidos que pueden marcar claramente la primera vuelta, para bien o para mal. El sábado, en Liga, recibe al Badalona a las 20.45 horas y no puede permitirse otro tropiezo. El vestuario es consciente de ello y Siviero no realizará rotaciones pensando en la Copa como en principio estaba previsto. Cuatro días más tarde, el miércoles a las 20.45 horas, se disputa también en Alicante el derbi cuatro años después. El Elche parte con el cartel de favorito por su gran arranque de Liga, tiene cinco puntos más que los blanquiazules, y el ganador de esta eliminatoria a partido único recibirá después el premio de medirse con un rival de competición europea. Al Hércules ya le tocó en suerte el Barcelona la pasada campaña.



Susto de Juli

El Hércules volvió ayer a entrenar tras dos días de descanso y el atacante Juli dio el susto al abandonar la sesión por un golpe que en principio no reviste gravedad ni pone en riesgo su participación para el importante duelo del sábado ante el Badalona.

El técnico Siviero puede contar ya con los recuperados Pol Bueso y Álvaro Salinas, pero ninguno será titular y tampoco está claro que entren en la convocatoria, que este año está más cara que el pasado. El preparador argentino aún no ha probado con ningún once pero todo parece indicar que sí habrá novedades respecto al del sábado en Cornellà. El que seguro que se quedará en el banquillo o en la grada es el sevillano Checa, utilizado específicamente por Siviero para el reducido campo de la pasada jornada. Nieto podría tener también su oportunidad porque Moha apenas entró en contacto con el balón y Miñano apunta al once porque está sancionado en Copa y no podrá participar el miércoles. Chechu, Juli y Carlos Fernández seguirán como referencias ofensivas.