Siviero: «Estoy decepcionado y cabreado, faltó tensión defensiva»

Gustavo Siviero, entrenador del Hércules, reconoció sentirse «decepcionado y cabreado» por el error que costó al Hércules la derrota en el minuto 84 cuando el punto se daba por bueno en el campo del Cornellà, uno de los más difíciles del grupo por la intensidad del rival y por su lamentable césped sintético. «Es duro volver a dejarnos puntos de esta manera, ya habíamos avisado que en este campo hay que mantener la concentración desde que te bajas del autobús y de nuevo en el 84 nos castigan en una acción evitable», señaló Siviero, haciendo referencia al gol marcado por el Alcoyano en el derbi en el tramo final.

El técnico argentino considera que faltó «tensión defensiva» en la acción del gol, en la que el lateral Valentín se marchó con demasiada facilidad de Óscar Díaz y puso un centro al que Falcón no llegó con una mala salida. «Los cambios no surtieron efecto», reconoció el entrenador del Hércules, quien explicó que el cambio de Juli era para dosificarle, ya que también jugó una hora el pasado miércoles ante el Lorca en Copa. «Ante Juli me quito el sombrero por el trabajo que hace, su esfuerzo y el pundonor que le pone, pero hay que llevar cuidado con los minutos que juega. La idea era que Óscar Díaz jugara arriba y Chechu en la izquierda, pero no salió bien», lamentó el preparador argentino.

Siviero insistió en que el Hércules sigue mostrándose débil en las dos áreas «y eso no puede volver a pasar, tomaremos medidas para ello». «Puede que en el tramo final del partido nos pasara factura el cansancio de la Copa pero eso no puede servir de excusa porque lo que faltó fue tensión defensiva en la acción del gol. Hay que trabajar mucho esta semana para que no vuelvan a suceder estas cosas, hay que dejar de perder puntos ya», concluyó el técnico blanquiazul.

Por su parte, el mediocentro Checa, que fue la gran novedad en el once tras quedarse fuera de la convocatoria en los dos últimos partidos, calificó como «injusta» la derrota. «Duele perder un partido así a falta de seis minutos para el final porque sinceramente pienso que no lo merecimos. Era un partido claro de empate e incluso nosotros tuvimos dos ocasiones claras con Juli nada más empezar la segunda parte, pero nos faltó fortuna», señaló el pivote sevillano.

La expedición herculana regresó por carretera hasta Alicante al término del duelo.