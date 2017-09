Otro regalo condena al Hércules

Sólo Juli da la talla en el rácano planteamiento de Siviero, que no acertó con los cambios.

El Hércules regresó anoche de vacío de Cornellà por un nuevo error defensivo evitable cometido por un «peso pesado». Esta vez el fallo fue de Falcón, quien en el minuto 84 salió en falso a por un balón servido desde la banda derecha, con tan mala fortuna que el rechace fue a parar a los pies del goleador Enric, que firmó el 1-0 con un disparo cruzado para desesperación de la zaga blanquiazul. «En este campo había que estar concentrados hasta al subir y bajar del autobús», lamentó el técnico blanquiazul Gustavo Siviero tras la primera derrota de la temporada. De nada sirvió el buen trabajo colectivo realizado sobre el caucho del Nou Municipal, un campo impropio de la división de bronce.

El punto del que se hizo acreedor el Hércules se daba por bueno tras una semana con tres partidos, pero la derrota refleja un balance de cinco puntos sobre doce que empieza a preocupar. Más allá del error de Falcón (en anteriores partidos fallaron Peña o Samuel), el planteamiento de Siviero fue rácano. La valentía sólo le duró ayer un cuarto de hora al Hércules y únicamente Juli mantiene esa tensión competitiva y esa lucha que tanto se reclama. Además el técnico argentino volvió a equivocarase, como sucedió en El Collao, al sentar al alcoyano en el tramo final. El origen del 1-0 viene en una acción muy mal defendida por Óscar Díaz en la banda, una posición en la que el madrileño sufre lo indecible por su falta de ritmo como ya quedó claro en la Copa. El cuadro alicantino, en definitiva, sigue mostrándose pusilánime en las dos áreas, exactamente igual que el año pasado.

La puesta en escena del Hércules en el arranque del duelo fue interesante, con Pepelu asumiendo galones en el centro del campo y canalizando todo el juego. La fuerte lluvia caída dos horas antes del duelo dejó el terreno de juego rápido y en el primer cuarto de hora el equipo de Siviero quiso ser protagonista, algo ciertamente complicado porque el balón era prácticamente incontrolable en un césped sintético muy gastado.

A los tres minutos, Samuel remató de cabeza demasiado centrado un saque de esquina de Chechu. Y poco después Moha se internó en el área por la banda izquierda con su habitual potencia pero no decidió bien en el último pase y la acción quedó en nada.

El único peligro generado por el Cornellà llegó en sendos saques de esquina regalados por Paco Peña de manera inexplicable, ya que las jugadas de estrategia en este campo suelen ser decisivas. En el 32', Gómez se marchó de la marca de Checa y remató de cabez en posición inmejorable delante de Falcón. Todos vieron el 1-0 pero su remate se marchó demasiado cruzado. Poco antes, el corpulento delantero Enric le ganó la espalda a Samuel en un balón despejado sin aparente peligro y remató al cuerpo de Falcón al quedarse sin apenas ángulo.



Doble ocasión de Juli

Nada más comenzar la segunda parte, el Hércules tuvo dos oportunidades con Juli como protagonista. En la primera (50') remató demasiado alto de cabeza muy cerca del portero tras un toque de cabeza anterior de Samuel en un saque de esquina. El alcoyano intentó imprimir fuerza a su testarazo pero no lo consiguió y se marchó por encima del larguero.

Sólo dos minutos más tarde llegó la ocasión más clara de todo el partido para el Hércules. Moha, desapercibido ayer, hizo la guerra por su cuenta y disparo desde fuera del área entre una maraña de piernas rivales. El rechace de Fall fue a parar a Juli, cuyó zurdazo delante de Craviotto no encontró portería porque el meta se le echó encima.

Esos dos sustos quedaron como acciones aisladas porque con el paso de los minutos el Badalona fue adelantando líneas y empezando a creer en la victoria. En el 73', un pase de la muerta de Fito se paseó por el área sin encontrar rematador y en ese mismo minuto Siviero cometió el error de sentar a Juli (algo que ya le fue mal en Alcoy) para dar entrada a un Óscar Díaz que no sólo no sumó, sino que restó, ya que en la acción del gol, el lateral Valentín le superó con mucha facilidad antes de servir un centro sin aparente peligro al que Falcón no llegó. En su salida en falso chocó con Samuel y dejó el balón en los pies del goleador Enric, que no desaprovechó el regalo para marcar de zurdazo cruzado y dejar al Hércules con un preocupante bagaje de cinco puntos sobre doce. Siviero tiene mucho trabajo por delante y la reacción no debe tardar.