Omgba: "Me da pena no haber triunfado en el Hércules"

Omgba ya es historia en el Hércules. El centrocampista abandona la entidad tras llegar a un acuerdo con el club blanquiazul para rescindir su contrato. El mediocentro camerunés no entraba en los planes de Siviero para esta temporada y la llegada de Navarrete ha propiciado su salida automática de la entidad.

"Me da pena no haber triunfado en el Hércules, sólo tengo buenas palabras para Siviero, me ha trratado muy bien esta pretemporada sabiendo el caso que era", ha sañalado esta mañana el ya exjugador herculano.

"Donde estuve siempre mi rendimiento fue muy bueno pero en el Hércules no se ha visto al verdadero Omgba. Son las cosas del fútbol, no todo es de color de rosa", ha añadido el camerunés. De esta forma, el Hércules dispone ya de las 16 fichas completas a falta de la llegada de otro delantero y la salida de Berrocal