El Hércules ata a Pedja

El delantero de la cantera, Pedja Daniel Muñoz Martínez, será herculano durante las dos próximas temporada. El Hércules y el joven futbolista blanquiazul han firmado el contrato para su continuidad este martes en las oficinas del estadio José Rico Pérez.

Pedja tiene 20 años y ha destacado en la pretemporada del Hércules dirigido por Gustavo Siviero. La dirección deportiva del club confía en su progresión como futbolista y ahora se asegura que vestirá la camiseta blanquiazul las dos próximas campañas.

Pedja ya fue convocado la pasada temporada por el primer equipo y fue un jugador habitual en los entrenamientos. Con la firma de su contrato el Hércules apuesta por otro de los jóvenes valores de nuestro fútbol base.

El director deportivo Javier Portillo felicita a Pedja tras su renovación

El joven extremo herculano ha mostrado su ilusión por continuar ligado al club blanquiazul: "Estoy muy contento por esta oportunidad que me está dando el club. Me han transmitido todos mucha confianza, tanto mis compañeros como el míster y se que he dado un gran salto en mi carrera al firmar hoy y voy a darlo todo para aprovecharlo."

Javier Portillo define a Pedja como "un jugador de gran futuro". "Es un chico que nos va a aportar mucho en el campo. Una de sus mayores virtudes es su polivalencia, ya que si salimos con línea de cinco atrás puede jugar de carrilero, o en caso de salir con cuatro puede actuar de extremo arriba", añadió el director deportivo