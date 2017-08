El plan de Siviero toma forma

Checa y Gaspar, los únicos titulares en los cuatro partidos de pretemporada.

El álbum de cromos del nuevo Hércules de Siviero luce repleto tras cuatro semanas de entrenamientos y a falta de quince días para el inicio de la liga; máxime tras el cierre el pasado viernes del fichaje de Carlos Fernández, el esperado nueve llamado a ser el referente en ataque de un equipo necesitado de gol. El ariete jienense será presentado hoy a las 12:30 horas en el Rico Pérez.

Pese a tener ya cubiertas las 16 fichas profesionales, el club cerrará dos incorporaciones más, a ser posible antes de que la competición arranque el 20 de agosto. Los dos últimos retoques serán un centrocampista y otro delantero, aunque para ello Siviero deberá despegar dos cromos del álbum con el que cuenta a día de hoy.

Omgba y Berrocal arrancaron la pretemporada con la vitola de transferibles, pero la operación salida no encuentra la luz. Tras un mes de pretemporada, no sería descabellado pensar que el camerunés ocupara una de las plazas para la 17/18, aunque su futuro sigue siendo una incógnita. El del delantero cordobés es otro cantar, todavía no ha debutado en pretemporada por unas molestias físicas y su marcha sí parece más clara porque el club insiste en la llegada de otro ariete. Tras la incorporación de Carlos Fernández, contar con tres delanteros puros con ficha profesional sería arriesgado porque dejaría al descubierto otras posiciones.

Sólo durante la pasada segunda vuelta (y tras el fiasco de Mainz y Berrocal en la primera) el Hércules contó con tres nueves, al incorporar a Juan Delgado en el mercado de invierno. No obstante, la maniobra tampoco surtió efecto. Las otras dos campañas anteriores el Hércules dispuso de dos arietes: Fernando y Portillo en la 14/15 y Mainz y Mariano en la 15/16, una vez retirado el actual secretario técnico. La gran irrupción de Tarí ha generado confianza en el club en que sea él quien cierre la terna de arietes. No obstante, la idea que desliza Javier Portillo es la de no incluirle en el listado de las fichas sub23 (en el que sí están Salinas e Iván Buigues) porque ello le impediría competir con el filial.



Una columna vertebral clara

Entre probaturas y anodinos amistosos, se vislumbra poco a poco cómo quiere que sea Gustavo Siviero su nuevo Hércules. En la portería, por galones, parte como favorito Ismael Falcón. La parte de atrás ya muestra trazas de lo que es una de las mayores apuestas del club para la 17/18, la solidez defensiva.

El Hércules ha encajado sólo dos goles este verano y encadena dos partidos consecutivos con la portería a cero. Siviero ha probado indistintamente una retaguardia de cuatro hombres y una compuesta por cinco con dos carrileros profundos. Sea como fuere, Samuel, Peña y Juanjo son fijos. Los dos primeros por currículum y el tercero porque es el único profesional para el lateral derecho.

En el centro del campo aparecen más dudas, Checa (titular en los cuatro amistosos del verano) y Miñano (renovado en julio) tienen un hueco garantizado en la plantilla; y sobre Omgba planea un enigma porque tiene contrato y voluntad de continuar en el club. De todas formas, el club trabaja en la llegada de un mediocentro, ya que la marcha de Espinosa no se ha cubierto aún.



Un verano sin delanteros

Gaspar (indiscutible como Checa durante la pretemporada), Chechu, Juli y Nieto completan una mediapunta en la que ya no se esperan grandes novedades tras la marcha de Javi Flores la pasada semana. Chechu gozó de sus primeros minutos del verano el pasado sábado ante el Jove, donde Juli derrochó movilidad e implicación. El gol continúa siendo la asignatura pendiente. El Hércules sólo ha marcado uno en sus últimos dos choques (el último ante un equipo de Preferente). El club, que ha superado cuatro semanas sin un delantero profesional disponible, trabaja en la incorporación de otro ariete y pese a la primera negativa del Alcoyano no se descarta aún la opción de David Torres ni la llegada de varios sub23.