Javi Flores: «Me voy dolido; me dijeron que sería importante y ha sido lo contrario»

Javi Flores Santacruz (Córdoba, 1986) ya es historia en el Hércules. El centrocampista andaluz se despidió ayer del vestuario blanquiazul, un día después de que el club le notificara por sorpresa que no entra en los planes del técnico argentino Gustavo Siviero. Después de temporada y media en Alicante, el talentoso jugador cordobés se despide con elegancia, pero dolido con las formas de la entidad blanquiazul para rescindir la negociación de su contrato. Javi Flores lamenta haber pasado en muy poco tiempo de «jugador importante» a «no valer», da las gracias a la afición y le pide que siga apoyando a sus compañeros.

«Evidentemente, ha sido una sorpresa. Es cierto que son cosas que pasan en el fútbol, pero hay muchas maneras de hacer las cosas y, en mi opinión, se podían haber hecho mucho mejor. Hay que mirar hacia adelante, no queda otra», declaró a este diario el centrocampista tras despedirse de sus compañeros a mediodía de ayer.

«No me voy dolido exactamente», añadió. «Durante el tiempo que he estado aquí, me he encontrado bien. Los compañeros me han tratado bien, al igual que la afición. Me voy dolido al final un poco por cómo ha sido todo. La despedida ha sido muy rápida. Cuando llegué estaban contentos conmigo y me comentaron que iba a ser un jugador importante, que había llegado bien, y ahora ha sido todo lo contrario. Todo esto te pilla con el pie cambiado».

Resignado y a la espera de nuevo destino, el que también fuera jugador del Córdoba, Elche y Murcia cree que en el Hércules han fallado las formas: «Yo, ayer [por el jueves], no sabía absolutamente nada cuando llegué a entrenar. Me entrené como uno más y cuando salí y vine a recoger una cosa al club me encontré con el despido. Creo que se podía haber hecho de otra forma, pero cada uno hace las cosas como cree y nada más».