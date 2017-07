El gol llega desde casa

La larga espera en la incorporación del nuevo delantero del Hércules ha propiciado la irrupción de los canteranos Tarí y Pedja. El primero suma tres goles y es el máximo goleador de la pretemporada. Además, es el único que ha visto puerta en los dos amistosos y el que ha abierto la lata en ambos choques.

Alejandro Tarí y Pedja Muñoz, que fueron suplentes en el estreno en Los Arcos, se estrenaron como titulares en Cieza el pasado viernes y el resultado no pudo ser mejor. Tres de los cuatro goles del Hércules en La Arboleja llevaron su firma. Su buena sintonía dentro y fuera del campo es evidente y uno de los goles de Tarí llegó tras una jugada de Pedja.

Ambos cuentan con 20 años y asoman con fuerza en el primer equipo del Hércules tras despuntar el pasado curso en el filial de Preferente, donde presuntamente seguirán la próxima temporada. La participación de los sub23 durante la 17/18 se presume clave y el club espera poder contar con varios jugadores con ese perfil, después de tener sólo a Salinas e Iván el pasado curso.

Tarí es un delantero con mucha movilidad, que se encuentra cómodo actuando también en segunda línea y que ya marcó en su debut en Segunda División B en abril; concretamente a los once minutos de saltar al campo en sustitución del lesionado Nieto.

Por su parte, Pedja es un jugador de banda con desparpajo y muy bueno al espacio. En Cieza actuó de carrilero (en el otro costado jugó Paco Peña) y en esa demarcación se estrenó como goleador. Español por los cuatro costados, se llama así en honor al exfutbolista montenegrino Pedja Mijatovic, íntimo amigo de la familia.

La incógnita Berrocal

El Hércules comienza el mes de agosto sin novedades en la delantera, que además se ha visto mermada con la marcha al Ebro de David Mainz, que marcó 14 goles en año y medio como blanquiazul, pero sólo cinco de ellos en la 2016/17 completa. El caso de Berrocal es diferente; desde que el Hércules echó a rodar a mediados de mes lo hizo con el cartel de transferible (al igual que Omgba), pero su salida no está nada clara. A falta de la llegada de nuevos delanteros, es lógico que el club no quiera desprenderse de él, ya que es el único ariete profesional con el que cuenta Siviero en la plantilla. No obstante, unas molestias físicas le han impedido vestirse en los dos ensayos de pretemporada.

Los dos jugadores que brillan este verano con el Hércules fueron captados por el actual organigrama de la cantera hace un par de años. Jorge Olivares, entrenador de la casa, firmó junto con Palomino a Tarí y Pedja del juvenil del Elche y a Piera, del Algemesí.

El gol de la cantera

Han sido varios delanteros del filial los que ha probado el Hércules en la última década y ninguno de ellos echó la puerta abajo. La distancia de divisiones entre el primer equipo y el segundo ha sido siempre un escollo insalvable. Los últimos en gozar de una oportunidad fueron Benja, Tabala, Lauren o Jefté, pero no lograron marcar, cosa que sí hizo Tarí.

La prueba de mañana en Pinatar ante el Cartagena, el primer rival de Segunda B de esta pretemporada, será un test idóneo para pulsar a estos jóvenes que luchan por un puesto en el esquema del argentino Gustavo Siviero.

El Hércules vuelve hoy a los entrenamientos y esta semana disputará dos partidos amistosos. El primero, mañana a partir de las 19:00 horas contra el club cartagenero. El segundo será el sábado, a las 20:15 horas en San Vicente del Raspeig contra el Jove Español de Preferente en el Trofeo Memorial José Ramón Antón, todo un clásico de la pretemporada alicantina.