Ramírez: «El retraso en la subasta del Hércules nada tiene que ver con Ortiz»

El dirigente tranquiliza a la afición: «El equipo comenzará y acabará la competición».

Optimista y con ganas de dejar las cosas claras. Así compadeció Juan Carlos Ramírez en el salón Azul del Ayuntamiento de Alicante donde tuvo lugar la presentación del amistoso del día 12 de agosto entre el Hércules y el Rayo Vallecano. Tras el intercambio de comunicados entre el IVF y la entidad blanquiazul, el presidente del Hércules quiso dejar un «mensaje de tranquilidad» a los seguidores. «El equipo comenzará y acabará la competición. Eso seguro», afirmó Ramírez, quien también dejó caer que «lo que no sabemos son los problemas que nos vamos a encontrar en el camino», en alusión a los reparos que está poniendo el Banco del Consell para proceder a la convocatoria de la subasta de las acciones. «Lo que tiene que entender la ciudadanía es que nosotros queremos comprar las acciones para seguir inyectando dinero al Hércules, si no, esto no se mantiene», expresó el máximo dirigente del Hércules, que dejó claro que no están dispuestos a seguir aportando dinero si no se garantizan la propiedad de las acciones. « No vamos a meter dinero en la casa de otro», sentenció Ramírez.

En cuanto al comunicado del IVF en el que se hacía alusión a Enrique Ortiz, Ramírez defendió al empresario alicantino de toda culpa: «Quiero dejar claro que Aligestión en este momento no le debe nada a Enrique Ortiz e Hijos porque ha sido abonado el 18 de julio. A partir de ahí el IVF se habrá encontrado con algún otro problema jurídico, pero ése no».

«El problema de que se alargue la subasta no es de Enrique Ortiz e hijos, que aquí parece que todos los males siempre salpican a Enrique y eso no es verdad», siguió defendiendo el presidente del Hércules al empresario alicantino y socio suyo.



Normalidad en la planificación

Ramírez siguió tranquilizando a los aficionados y subrayó que el retraso en la subasta no afecta a la planificación del equipo ni al trabajo diario. «No está afectando porque lo que está metido en el juzgado es el convenio de acreedores. Eso sí supondría un problema serio. Que el juez determine que hay un problema con los acreedores. Falta la subasta porque ya llegamos a un principio de acuerdo con Hacienda».

En cuanto a la planificación de la plantilla, Ramírez afirmó que la dirección deportiva diseña un equipo competitivo. «Llevamos tres años en Segunda B y vamos a intentar cometer los menos errores posibles», dijo.

«Las plantillas son como las sandías y los melones, todos parecen la hostia pero luego hay condicionantes, como problemas o lesiones. Hay que hacer equipo y ganar el primer partido y luego otro y otro. Ojalá nos salga un melón dulce y bueno», apostilló.

El presidente aseguró que el Hércules no piensa, de momento, en conceder bajas a alguno de los jugadores que aún quedan del equipo de la pasada temporada.

«Tenemos fichas libres y estamos en la fase de completar el equipo, no en la de prescindir de jugadores», concluyó.



Siviero

Gustavo Siviero, entrenador del Hércules, ha asegurado que quiere que su equipo ofrezca ya la mejor versión posible en el partido ante el Rayo Vallecano correspondiente al trofeo Ciudad de Alicante. El técnico argentino, que afronta su primera temporada en el club, ha indicado que es un «orgullo y una responsabilidad» representar al Hércules en el torneo que lleva el nombre de la ciudad.

«Intentaremos dar la mejor versión como si fuera el primer partido de la temporada», ha declarado el técnico, quien ha estado acompañado en la presentación del acto del alcalde de la ciudad, Gabriel Echávarri, del presidente del club, Juan Carlos Ramírez, y de varios jugadores de la plantilla.

El partido ante el Rayo se disputará el 12 de agosto a las 20:30 horas y será el último antes del inicio de Liga.