Siviero: "El Hércules no se puede quitar la etiqueta de favorito"

El nuevo entrenador del Hércules Gustavo Siviero ha sido presentado este mediodía en el Rico Pérez y ha dejado claro que su equipo "no puede quitarse la etiqueta de favorito" pese al descenso de históricos como el Mallorca o el Elche. "Por historia, afición y proyecto debemos llevar con orgullo esa etiqueta de favoritos. Quiero un Hércules que proponga, que sea protagonista y no salga a esperar", ha asegurado el preparador argentino.

Siviero señaló que le hace "muchísima ilusión" devolver al Hércules "donde merece estar" y destacó la "muy buena base" que ya tiene de la temporada pasada para empezar la pretemporada.

El nuevo técnico del Hércules reconoció que Héctor Cúper es uno de sus referentes como entrenador ya que trabajaron juntos en el Betis, Mallorca y Parma. Por último, advirtió de que el grupo 3 será especialmente duro este año, por lo que abogó por "coger cuanto antes la velocidad de crucero ya que los baches se pagarán muy caro y a lo mejor no hay tiempo de reponerse".