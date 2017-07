El Hércules cierra amistosos ante el Getafe, Orihuela, Murcia y Jove Español

El engranaje del Hércules empieza a funcionar y el club blanquiazul ya tiene cerrado su calendario de amistosos antes del comienzo de Liga, que será el fin de semana del 19 y 20 de agosto. El primer bolo veraniego para el conjunto del argentino Gustavo Siviero tendrá lugar el sábado 22 de julio en Los Arcos frente al Orihuela, con horario todavía por determinar.

El secretario técnico Javier Portillo también está muy cerca de cerrar un partido ante el Getafe en el Rico Pérez aunque finalmente este duelo, ante el nuevo equipo de Primera División, no será el trofeo Ciudad de Alicante al no haber podido cuadrar las fechas con el conjunto que dirige el alicantino José Bordalás.

Además, el Real Murcia ha elegido al Hércules como rival para su partido de presentación en la Nueva Condomina. La fecha todavía no es oficial pero apunta al 9 de agosto. El conjunto de Siviero se medirá también con el Jove Español en San Vicente, el día 5, un duelo ya habitual de cada verano. El Hércules disputarás varios amistosos más pero todavía no los ha hecho públicos. Todo parece indicar que el último test en el Rico Pérez, en el trofeo Ciudad de Alicante, será ante un conjunto de Segunda División. El año pasado fue el Levante y sirvió de presentación oficiosa del proyecto blanquiazul ya que no hay actos previos ni discursos de dirigentes, técnicos ni jugadores.

Por otra parte, el Hércules anunció ayer el acuerdo con la firma ilicitana de ropa deportiva Kelme para que sea su nuevo patrocinador de material técnico durante las dos próximas temporadas. El club alicantino había lucido equipaciones en su primer equipo y su cantera de la firma estadounidense Nike desde el último ascenso a Primera, en la temporada 2010-11, de forma ininterrumpida. Kelme explotará la tienda del Rico Pérez y ya fue patrocinador del material deportivo del equipo alicantino a mediados de la pasada década.

Por último, Miguel Ausina es el nuevo preparador de porteros del Hércules en detrimento de Juan Carlos Balaguer.