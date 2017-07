Portillo tenía en la agenda a Tekio y se mantiene a la espera por Benja

El Elche se ha adelantado al Hércules en el fichaje del lateral derecho Tekio, uno de los jugadores más cotizados de la categoría y que finalmente ha firmado un contrato por tres temporadas con el club franjiverde. Tekio ha sido titular indiscutible en el UCAM Murcia, tanto en Segunda B como en Segunda, y destaca por su intensidad.

Algo parecido sucedió también con el central Gonzalo Verdú, seguido por la comisión deportiva herculana en su etapa con el Cartagena, y que jugará en el Elche.

Otro de los jugadores que se da por hecho que recalará en el Martínez Valero es el delantero Benja, que la pasada campaña marcó 24 goles con la Cultural Leonesa. El punta catalán gusta también en el Hércules y en la mayoría de equipos punteros de Segunda B. Portillo quiere fichar dos puntas de garantías tras las salidas de Mainz (Ebro) y Juan Delgado. Sigue en la plantilla Berrocal pero se le buscará una salida.

El Hércules sigue sin realizar fichajes ni renovaciones al no suscribir su acuerdo con Hacienda, algo que los dirigentes no harán si no son los ganadores de la subasta del 72% de las acciones del club que el Instituto Valenciano de Finanzas subastará.