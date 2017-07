Ramírez firmará con Hacienda sólo si hay una cláusula que contemple la subasta

El presidente del Hércules Juan Carlos Ramírez confía en que esta semana, primera de julio, sea la definitiva para arrancar oficialmente la planificación y para ello debe llamar de nuevo a las puertas de Hacienda. El acuerdo con el fisco se cerró en la semana de Hogueras pero la firma no se ha producido porque sigue pendiente la subasta del 72% de las acciones del club. La Agencia Tributaria da por buena la última oferta mejorada del Hércules para saldar la deuda de 4,3 millones y que consiste en el pago inmediato de 2 millones, mientras que los otros 2,3 cuentan con la «garantía personal» de Ramírez. Es decir, con su patrimonio. Pero el presidente y su socio Enrique Ortiz tienen muy claro que no van a suscribir este acuerdo hasta que no se hayan garantizado la continuidad al frente del Hércules, algo que se da por hecho pero que no será una realidad hasta que el Instituto Valenciano de Finanzas realice la subasta pública del 72% de las acciones de la entidad blanquiazul.

Hacienda quiere firmar ya el pacto y Ramírez está dispuesto a hacerlo, pero siempre que en el documento haya una cláusula que haga la referencia a la subasta, ya que no está por la labor de avalar 4,3 millones en una sociedad que le pueden quitar de las manos en pocos días. La subasta de las acciones es abierta y Ramírez pretende ganarla con unos 300.000 euros, aunque todavía no se ha fijado el precio de salida de la misma.

En este sentido, tampoco está claro cuándo se va a celebrar esta puja pública. El director del IVF Manuel Illueca aún está esperando que el Hércules le remita hoy una documentación de la Fundación para poder analizarla el jueves en la reunión de la comisión de inversiones del banco del Consell. Illueca dejó claro la semana pasada que si la documentación no llega a tiempo, la subasta podría demorarse hasta septiembre, algo que los dirigentes blanquiazules no quieren ni pensar.

Pero la prioridad es sellar de una vez el acuerdo con Hacienda para desbloquear a un club que lleva demasiadas semanas sin movimientos. A falta de una semana para que arranque la pretemporada, el Hércules no tiene entrenador ni ha realizado ningún fichaje al tener sus cuentas embargadas. Sólo hay ocho futbolistas con contrato. El portero Iván Buigues, el lateral Connor, los mediocentros Checa y Omgba, el extremo Nieto, los mediapuntas Javi Flores y José Gaspar, y el delantero Berrocal. Este último y Omgba no entran en los planes de Portillo. El secretario técnico tiene apalabradas las renovaciones de Chechu Flores, Miñano y Paco Peña, así como varios fichajes, pero sigue esperando la autorización de Ramírez para dar el pistoletazo de salida. La situación es insostenible y esta semana al menos debería ser oficial la llegada del técnico Gustavo Siviero.