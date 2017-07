Los «pichichis» Benja y Boris siguen en el mercado

? El Hércules todavía no ha podido realizar ningún fichaje por el bloqueo del club al no haber firmado el acuerdo con Hacienda pero, al menos, algunos «peces gordos» de la Segunda B sigue en el mercado. Benja y Boris, dos de los delanteros más cotizados, siguen sin equipo pese a su extraordinaria temporada. Benja marcó 24 goles y ascendió con la Cultural Leonesa. Gusta en el Rico Pérez pero también mucho en el Martínez Valero y por ahora el Elche parece que gana ventaja. Por su parte, Boris anotó 25 dianas con el modesto Gavà, que logró la permanencia en el césped pero todo parece indicar que descenderá a Tercera por no haber saldado su deuda con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). El secretario técnico del Hércules Portillo quiere firmar dos nueves de garantías tras las salidas de Mainz (Ebro) y Juan Delgado. Berrocal tienen contrato en vigor pero no cuenta para el club, por lo que se negociará una salida.