Hércules y Mestalla, únicos equipos del grupo III sin entrenador

El Hércules y el Valencia Mestalla son los dos únicos equipos del grupo III de Segunda B que todavía no tienen entrenador. El caso del equipo alicantino es especialmente preocupante ya que no ha podido realizar ningún fichaje ni acometer renovación alguna debido al bloqueo institucional derivado de no haber firmado un acuerdo con Hacienda. El pacto es verbal pero el presidente blanquiazul Juan Carlos Ramírez no lo suscribirá hasta que no se haya garantizado continuar al frente del club, algo que no quedará claro hasta que no se celebre la subasta del 72% de las acciones del club que debe poner en marcha el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

El Mestalla, que se quedó a las puertas del ascenso en la última eliminatoria ante el Albacete, no tiene entrenador porque Curro Torres se ha comprometido con el recién ascendido Lorca.

Estos son los técnicos de los equipos: Alcoyano (Toni Aparicio), Atlético Baleares (De la Morena), Badalona (Manolo González), Villarreal B (Calleja), Lleida (Albaladejo), Cornellà (Jordi Roger), Atlético Saguntino (David Gutiérrez), Ebro (Emilio Larraz), Llagostera (Óscar Álvarez), Sabadell (Seligrat), Olot (Martín Posse), Formentera (García Sanjuán), Aragón (César Láinez) y Ontinyent (Miguel Ángel Muyor).

Al grupo III todavía le faltan dos conjuntos que deben ocupar las plazas del Mallorca B, descendido tras la pérdida de categoría de su primer equipo, y del Gavà, que se va a Tercera por no saldar su deuda con la AFE. Todo parece indicar que el Peralada ocupará la plaza de su vecino catalán, mientras que la Federación debe decidir entre Santa Eulalia o Poblense para sustituir al filial mallorquinista.