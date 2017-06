El IVF convocará la subasta en septiembre si el Hércules no entrega la documentación

Los problemas se acrecentan para el Hércules. Ahora el IVF lanza un mensaje que pone más en peligro la supervivencia de la entidad blanquiazul. Manuel Illueca, responsable del Banco del Consell, afirma que no tendrá más remedio que dejar la convocatoria de la subasta del 72 por ciento de las acciones del Hércules para septiembre si el club no presenta la documentación requerida. Entre ésta se encuentra el patrimonio de la entidad y las cuentas anuales. "Sin esto no tenemos capacidad para hacer nada", lamenta Illueca, que no da crédito a la situación tan "esquizofrénica" que está viviendo. Por su parte, fuentes del Hércules aseguran que en breve presentarán toda la documentación de la Fundación.