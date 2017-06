Sin luz verde para fichar pese al acuerdo con el fisco

La Agencia Tributaria ha aceptado las «garantías personales» del presidente del Hércules Juan Carlos Ramírez para saldar la deuda pero el bloque del club persiste porque las cuentas están embargadas. El empresario sostiene que no firmará este pacto hasta que no sea dueño de la mayoría de acciones del Hércules, que el Instituto Valenciano de Finanzas no subastará antes del 20 de julio. El día 6 se convocará la puja y dos semanas después se llevará a cabo. Ramírez y Ortiz confían en adquirir la mayoría accionarial por unos 300.000 euros.