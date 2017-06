Iván Pérez, candidato a ocupar el lateral derecho

El secretario técnico del Hércules Javier Portillo continúa trabajando en la sombra para armar un bloque competitivo aunque todavía no ha podido hacer oficial ninguna contratación porque el presidente Juan Carlos Ramírez no le ha dado luz verde. El acuerdo con Hacienda está supeditado a tener la mayoría accionarial y como la subasta del 72% de los títulos no tendrá lugar hasta la tercera semana de julio, el empresario vasco se muestra reacio a firmar contratos y hacerlos oficiales.

Aún así, Portillo sigue perfilando la plantilla y uno de los nombres que tiene en la agenda es el del lateral derecho del Villanovense Iván Pérez. De 24 años, ha sido titular indiscustible con el equipo extremeño, que llegó hasta la segunda ronda de la promoción de ascenso. El Villanovense eliminó al Fuenlabrada pero después fue eliminado por el Racing de Santander.

Iván Pérez, de Vitoria, ha disputado 35 partidos este curso (en los que ha visto 12 amarillas) y está en la agenda de varios equipos punteros de la categoría de bronce. Destaca por su intensidad, poderío físico y recorrido, por lo que su perfil es opuesto al de Albert Dalmau, más técnico. De hecho, el lateral catalán ni siquiera cumplió un ciclo completo de amonestaciones en toda la Liga, algo inaudito.

Iván Pérez militó en el Cacereño (donde coincidió con Checa), Almería B, UCAM Murcia y Villanovense. Esta temporada ha compartido vestuario con los exherculanos Rojas y Adri Cuevas.

El lateral derecho es una de las posiciones que el Hércules debe ocupar ya que ahora sólo cuenta con el canterano Víctor Olmedo, que se recupera de una lesión de rodilla.

Desde el club reconocen que Iván Pérez gusta y el jugador escucha ofertas desde hace un par de semanas.

Portillo todavía no ha podido hacer oficial ningún fichaje pero ya ha alcanzado un acuerdo total con el técnico argentino Gustavo Siviero, que será el primero en ser oficial en cuanto Ramírez lo considere oportuno. El entrenador ya participa activamente en la toma de decisiones y la semana que viene puede estar ya en Alicante.

El secretario técnico ha llegado igualmente a un acuerdo para las renovaciones de los capitantes Chechu Flores y Paco Peña, así como del alicantino Miñano. Los tres quieren seguir en Alicante y confían en que pronto se desbloquee la situación institucional. De la misma manera, los centrales Pol Bueso y Fernando Román siguen esperando una llamada.



Limones, al Mirandés

El Hércules tenía en la recámara al portero Limones pero finalmente se ha cansado de esperar y ha fichado por el recién descendido Mirandés, que también ha incorporado al pivote Albístegui, pretendido por el Hércules el pasado enero. Portillo sigue firme en su intención de convencer a Ismael Falcón para que vuelva a vestir de blanquiazul. El meta gaditano, de 33 años, se ha quedado a las puertas del ascenso a Primera con el Tenerife, equipo con el que apenas ha tenido oportunidades, como ya le sucedió el año anterior en el Córdoba. Falcón ya ha jugado en el Hércules en dos etapas diferentes.