Luque asume su adiós al banquillo

Carlos Luque, entrenador del Hércules, tiene asumido que no seguirá al frente de la plantilla la próxima temporada porque, "en el fútbol, si no hay resultados no hay continuidad".

El Hércules no se ha pronunciado al respecto, pero el técnico valenciano ve difícil seguir al frente del equipo porque los resultados mandan. "No nos podemos engañar ninguno", ha dicho.

El técnico ha confesado que le hubiera gustado que el equipo tuviera mejores resultados de los obtenidos desde su llegada. "Por la gente que confió en mí, primero; segundo, por mí; y tercero, porque estoy en un sitio en el que me siento como en mi casa", dijo.

El técnico, por otro lado, ha lamentado la salida del club del director deportivo Dani Barroso y del presidente Carlos Parodi porque "afecta ver sufrir a la gente a la que se aprecia".

Carlos Luque, el pasado domingo durante el derbi ante el Alcoyano. Álex Domínguez.



El técnico valenciano también se ha referido a la actitud de sus futbolistas, a los que ha defendido al asegurar que no tiene "ninguna duda de ninguno de ellos y ninguno se ha escondido".

"Pueden haber estado mejor o peor pero han sido generosos en el esfuerzo", ha valorado Luque, que ha recalcado que el estado anímico también afecta en el rendimiento de los jugadores.

Además, ha mantenido que al Hércules le ha faltado cierta dosis de suerte para sacar adelante algunos partidos. "Que alguien me diga si en alguna de las tres últimas derrotas hemos sido peores que el rival", ha opinado.