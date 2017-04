Una operación salida en abril

Once jugadores acaban su relación en junio y muy pocos de ellos continuarán después del descalabro.

En el derbi contra el Alcoyano el Hércules acabó jugando con Checa como central y con José Gaspar en el lateral izquierdo. Esta es una muestra más de la mala planificación que hizo el conjunto blanquiazul en verano y durante el mercado de invierno. Tras quince derrotas y nulas opciones de disputar la promoción a falta de tres jornadas, lo único que tiene el club ahora es tiempo para preparar bien el próximo proyecto, el cuarto seguido que habrá que afrontar en el pozo de la Segunda B.

Los primeros pasos que tiene que dar el Hércules son los de encontrar un director deportivo que sustituya a un Dani Barroso cuyo futuro está en el aire y un entrenador que aporte nuevas energías desde el banquillo. Tras ello tocará acometer una renovación de la plantilla que se antoja profunda. Muchas variables influirán en la planificación, la primera de ellas la de la situación contractual de los jugadores. Al margen de los sub'23 Iván Buigues y Álvaro Salinas, totalmente integrados en la dinámica del primer equipo, el Hércules tiene 18 jugadores en nómina, de los que once acaban su vínculo el 30 de junio y siete tienen firmada una temporada más.

ACABAN CONTRATO

Chema, Dalmau, Fernando Román, Pol Bueso, Lolo, Paco Peña, Miñano, Espinosa, Chechu, Mainz y Delgado

La mayor parte de la actual plantilla blanquiazul acaba contrato a final de la presente temporada. De estos once jugadores, Fernando Román y Juan Delgado están cedidos por Alcorcón y Levante y regresarán a sus clubes de origen aunque al Hércules no le importaría seguir contando con el central madrileño. La lógica dicta que Lolo, Juanma Espinosa y Mainz no recibirán ofertas de renovación y con los otros seis jugadores hay dudas importantes que se tendrán que resolver en breve.

Este grupo de seis futbolistas se divide en dos. En primer lugar están los capitanes, jugadores muy veteranos que superan los 35 años. El que más difícil lo tiene para continuar es Chema Giménez, sentenciado por la grada del Rico Pérez. Paco Peña se ha ganado el derecho a elegir y su intención es jugar un año más. Con Chechu Flores, líder del equipo, han surgido dudas por sus lesiones en la segunda vuelta. Los otros tres, Dalmau, Bueso y Miñano, podrían tener encaje en el nuevo proyecto porque su rendimiento no ha sido del todo malo a lo largo de este curso.

TIENEN CONTRATO

Connor, Checa, Omgba, Nieto, Javi Flores, Gaspar y Berrocal

Entre los jugadores que tienen firmada una temporada más también se pueden hacer dos distinciones. Checa y Gaspar han sido titulares habituales durante toda la campaña y, en mayor o menor medida, han aportado lo que se esperaba de ellos, por lo que podrían tener hueco en la próxima plantilla. Un caso especial es el de Connor James, que está cedido en la La Roda y tiene que volver al Rico Pérez. En la 2015/16 demostró que es un lateral que puede ser útil en las dos bandas, un recurso muy interesante cuando sólo se dispone de 16 fichas profesionales.

Los casos de Javi Flores, Nieto, Omgba y Berrocal presentan más aristas. Los dos primeros son dos de los jugadores de mayor talento en la plantilla pero apenas han podido mostrarlo por sus continuas lesiones. Hay dudas sobre si es conveniente mantener a dos jugadores que provocan tanta incertidumbre aunque tampoco sería fácil encontrarles una salida. Por su parte, el camerunés Omgba y Berrocal han ofrecido un pobre rendimiento y están entre los más señalados para salir. Aquí el problema vuelve a ser que tienen contrato y que la situación económica del Hércules es muy delicada.

JUGADORES SUB'23

Iván Buigues y Álvaro Salinas

Los dos canteranos han renovado su vínculo esta temporada y se da por descontando que formarán parte del próximo proyecto. Iván Buigues ha gozado de muchos minutos por la lesión de Chema pero no ha terminado de aprovechar la oportunidad. Con todo, se piensa en él como guardameta de futuro para el Hércules. Lo más probable es que el club apueste por fichar otro portero con el que compita por la titularidad. Salinas también tendrá una plaza en la plantilla y los técnicos de la casa esperan que siga mejorando. A día de hoy no se ven muchos proyectos en la cantera preparados para dar el salto inmediato, con Pedro Inglés y Olmedo lesionados y un Tarí todavía por madurar.