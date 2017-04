Peña confía en que la lesión en la rodilla se quede en un esguince

Paco Peña ha confiado en que la lesión de rodilla que sufrió este domingo ante el Alcoyano sea "un esguince", si bien está pendiente de que se le practiquen pruebas médicas que confirmen el diagnóstico.

Peña se lesionó a los dieciocho minutos del partido contra el Alcoyano después de una acción en la que le cayó un rival encima.

"A falta de las pruebas, hay muchas opciones de que sea un esguince de rodilla. Dentro de lo malo es lo menos grave", ha comentado el extremeño, que ha explicado que: "no me di mucha cuenta pero noté un chasquido y me di cuenta de que pasaba algo".

Aunque se confirme que sólo padece un esguince en la articulación, Peña ya no volverá a jugar en la presente temporada puesto que el periodo de recuperación sería de, aproximadamente, un mes y medio.

En este sentido, ha confesado que: "después de un año nada bueno, terminar lesionado no es agradable pero a veces las cosas vienen mal"; aunque ha asegurado que en estos momentos no le preocupa su futuro.

Peña, que termina contrato con el Hércules y en julio cumple 39 años, se ha mostrado convencido de que la lesión no le empujará a la retirada porque: "he tenido una lesión de cruzado y uno se da cuenta enseguida de cuando tiene algo más grave".

Y tampoco le da vueltas a su posible continuidad en el club alicantino porque: "tenemos junio, julio e, incluso, agosto. Me planteo más el presente, el acabar dignamente, pensar en mí para recuperarme y estar en óptimas condiciones para lo que pueda venir".

Peña ha pedido "dignidad y orgullo" para afrontar los tres partidos de Liga que le restan al Hércules, en los que ha deseado que puedan asegurar la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey. "Defendemos unos colores y un escudo", ha recordado.