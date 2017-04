Román: «No nos rendimos aunque sabemos que está difícil el play off»

Fernando Román volverá el domingo al equipo tras cumplir su partido de sanción. El defensa tiene claro que el equipo no va a tirar la toalla. «Tenemos muy complicado clasificarnos para el play off pero hasta que haya opciones este equipo no se va a rendir». «Este domingo tenemos que ganar al Alcoyano sí o sí. Ellos llevan una buena dinámica. Es un equipo rocoso y es muy difícil meterles gol, saben a lo que juegan», agregó el defensa del Hércules, que quiere acabar la temporada con dignidad: «Voy a darlo todo hasta que termine el último partido y el equipo seguro que también».



Sobre el ambiente que se respira en el vestuario, señaló que «no es fácil cuando se pierden dos partidos seguidos, pero el equipo está bien, entrenando con intensidad y concentrado». «A partir del mercado de invierno dimos un bajón», reconoce el jugador del conjunto blanquiazul.



El defensa termina contrato con el Hércules a la conclusión de la presente temporada y tendrá que regresar al Alcorcón, club al que pertenece, si bien ha apuntado que no tiene «ni idea» de qué hará con él la entidad madrileña.



«Yo me centro en los cuatro partidos que quedan», ha concluido Román, que regresará a la alineación frente al Alcoyano tras cumplir un partido de sanción contra el Villarreal B. El jugador formará pareja en el centro de la defensa con Checa, ya que Pol Bueso y Lolo se encuentran sancionados.



La lucha ahora del Hércules es asegurar su participación en la Copa del Rey. Quedan cuatro partidos para conseguirlo.