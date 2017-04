Echávarri condiciona la cesión del estadio a que el IVF cumpla el pacto por las acciones

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, se ha felicitado este jueves por el avance del acuerdo "a tres bandas" entre el Ayuntamiento, el Instituto Valenciano de Finanzas y el Hércules CF para la cesión durante cinco años prorrogables del Rico Pérez al consistorio por parte del IVF.

"Es muy importante que la titularidad del estadio sea pública", ha asegurado el primer edil, "porque mientras haya campo habrá fútbol y si una empresa ajena o un tercero se hubiese hecho con la propiedad, le podría haber cerrado las puertas al Hércules. Si el Ayuntamiento o el IVF son propietarios del Rico Pérez, siempre estará a disposición del club".

El consistorio y el banco del Consell ultiman las condiciones del acuerdo de cesión del estadio, en el que se fijará un canon de alquiler anual del Rico Pérez por parte del Hércules que puede rondar los 188.000 euros anuales.

Echávarri también ha emplazado al Instituto Valenciano de Finanzas a que subaste el 85% de las acciones del Hércules que obran en su poder como una de las partes del acuerdo entre las tres instituciones. Los empresarios que controlan el club, Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez, se comprometieron con el alcalde y el IVF a pagar un mínimo de 300.000 euros por ese paquete accionarial.

El primer edil matizó que el ayuntamiento alicantino "asumirá la titularidad del estadio Rico Pérez vía alquiler" si se cumple "todo el acuerdo" alcanzado junto al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y el Hércules, que implica también un cambio en la titularidad de las acciones del club.



El IVF anunció este miércoles, tras serle adjudicado el Rico Pérez, que negocia una cesión de la instalación al Ayuntamiento de Alicante por un periodo de cinco años, prorrogable durante un lustro más, a cambio de un canon.

El alcalde Echávarri, el director del IVF Illueca y el presidente del Hércules, Parodi.



Echávarri ha confirmado que asumirá la titularidad del campo vía alquiler pero ha matizado que sólo lo hará "si se cumple toda la parte del pacto a tres bandas que se hizo".

"Desde el IVF niegan acuerdos pero esto es un acuerdo", ha insistido Echávarri, que ha empezado a relatar varios puntos pactados:

"El Ayuntamiento se hace cargo del campo cinco años más cinco y se lo alquilamos al Hércules por el mismo precio que pagaremos nosotros", ha explicado el edil.

"Aunque el canon está aún sin fijar -ha continuado Echávarri- aproximadamente será un cinco por ciento anual (unos 190.00 euros) del precio por el que lo adquirió el IVF (3,75 millones)".

Además, Echávarri ha desvelado que el acuerdo implica que: "el IVF saca a la venta las acciones del club (controla en torno al 85 por ciento) y el club -a través de Juan Carlos Ramírez y Enrique Ortiz- se obligaba a pagar un mínimo de 300.000 euros por ellas".

"Compras unas acciones y automáticamente empiezas a deber veinte millones de euros, que es el concurso de acreedores. Entonces no sé si (las acciones del Hércules) valen cero o menos veinte pero no valen mucho más, no nos engañemos", ha opinado.

"Estoy contento porque todo el mundo va cumpliendo lo acordado", ha resaltado Echávarri, que ha valorado la importancia de que el Rico Pérez sea de titularidad pública.

"Si el campo se lo queda un tercero le puede cerrar las puertas al Hércules. Teniéndolo el Ayuntamiento o el IVF siempre va a jugar el Hércules", ha sentenciado el edil.

Echávarri, en esta línea, ha apuntado también que el acuerdo de cesión del estadio por cinco años prorrogables cinco más es "para que al Hércules le dé tiempo de llegar a Primera División y pueda comprar el campo", mediante subasta, ha aclarado.