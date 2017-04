Mariano Sanz: «Si marco ante el Hércules sí que lo celebraré por todo el trabajo que hay detrás»

El delantero apunta a la titularidad por la sanción de David Torres y admite que si marca lo celebrará como recompensa al trabajo.

¿Cómo afronta la visita al estadio que fue su casa el pasado curso?

Sinceramente es un partido más, no lo tengo marcado en el calendario. No lo considero la cita del año. Tal vez sea un poco más especial porque conozco a varios compañeros, al entrenador y al cuerpo técnico, de los que tengo buen recuerdo.

Da la sensación de que el Hércules va a quemar contra el Alcoyano su último cartucho. ¿Cómo lo ve?

Los únicos que no mienten son los números y tienen posibilidades matemáticas. Si estuviese en su piel lo daría todo por conseguirlo. Creo que van a salir a por todas y que se van a dejar la vida en ello.

Para el Alcoyano, tras la primera derrota en casa, es una cita relevante para no poner en riesgo la segunda plaza.

Nosotros lo afrontamos como un partido más. Con ganas de que llegue para resarcirnos del último tropiezo y cerrar ese segundo puesto cuanto antes.

¿Ha recurrido a la calculadora para saber cuándo estará sellado el play-off?

No soy muy de hacer números, pero si seguimos trabajando como hasta ahora no tardará en llegar. Soy de la opinión de que da la posición final no importa, lo que es más relevante es la forma en que llega la plantilla a la promoción.

¿Qué opinión le merece los errores puntuales en los partidos? ¿Están pasando una factura excesiva?

La verdad es que es un tema que estamos trabajando porque hemos encajado bastantes goles tontos. Lo hemos hablado y hemos incidido en ello para tratar de cerrar el grifo y llegar con la lección aprendida a la fase de ascenso. El fútbol lo que tiene es que no sabes lo que te va a deparar, pero si podemos estar más concentrados de lo normal será mucho mejor.

¿Qué destaca del Hércules?

Sobre todo sus individualidades. Jugadores como Javi Flores, Nieto, Miñano, Chechu, Gaspar... Son futbolistas de mucho nivel en la categoría.

El Alcoyano lleva dos temporadas seguidas ganando en Alicante. ¿Cuál es la clave para lograr la tercera?

Si jugamos como lo hemos hecho contra los grandes de la categoría fuera de casa, Villarreal B o Barcelona B, y estamos a la altura podemos ganar.

Por cierto, ¿si marca tiene previsto exteriorizarlo?

Si tengo la fortuna de hacer un gol si que lo celebraría. Realmente no lo haría por mí sino por todo el trabajo que hay detrás. Por todos los compañeros, por el trabajo del míster y del cuerpo técnico y por la afición que se desplace desde Alcoy.