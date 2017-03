Celades llama al excanterano del Hércules Sivera

El Hércules vuelve a contar con un excanterano en la selección sub'21 de España. Albert Celades, seleccionador de la Rojita, ha llamado al actual portero del Valencia Mestalla, Antonio Sivera (Xàbia, 11 de agosto de 1966) para cubrir la ausencia de Kepa, que ha sido convocado por Julen Lopetegui para sustituir al lesionado Pepe Reina con el combinado absoluto que se mide este viernes con Israel en Gijón.

Sivera, que ya había sido internacional sub'19, se incorpora al equipo de Celades que este jueves disputa en Murcia un amistoso con Dinamarca. El portero perteneció al Hércules entre 2011 y 2013, año en el que fue fichado por el juvenil del Valencia.

Antonio Sivera mostró su sorpresa tras la convocatoria a última hora del martes para la selección española sub'21 tras el ascenso de Kepa a la absoluta por los problemas físicos de Pepe Reina.



"Me quedé en blanco. Me llamó a las 9 de la noche el responsable de porteros de la selección. Me comunicó cómo estaba el tema y me dijo que hoy debía ir convocado. Una noticia inesperada pero muy, muy buena", dijo el canterano valencianista en declaraciones a la radio oficial del club difundidas por Efe.



"No me lo esperaba para nada. La llamada fue anoche y fue increíble", continuó el portero titular del Mestalla, que este fin de semana jugará contra el Barcelona B, líder del Grupo III de la Segunda B.



Sivera también reconoció que su presencia en la selección sub-21 se debe al buen papel que está haciendo el filial valencianista esta temporada, instalado en la zona de promoción de ascenso a Segunda.



"Todo ayuda a que hayan contado conmigo para esta convocatoria. Gracias al equipo puedo estar hoy aquí", concluyó el guardameta que compartirá convocatoria con el también valencianista José Luis Gayà y con otros jugadores de la talla de Bellerín (Arsenal) o Iñaki Williams (Athletic Club).

Los últimos canteranos del Hércules que jugaron con la sub'21 fueron el centrocampista José Rodríguez, actualmente en el Málaga, que se enfrentó a Noruega y Bielorrusia el 26 y 30 de marzo de 2015 y el actual delantero del Alavés Kiko Femenía, que se estrenó en un Francia-España el 26 de marzo de 2011.