Arranca el reto de Luque

El valenciano apuesta por una línea de tres centrales y la presencia de Omgba.

La gran oportunidad en el mundo del fútbol para Carlos Luque llega en el momento de mayor urgencia para el Hércules en las tres temporadas que lleva en Segunda B. El entrenador debuta hoy (12.00) en el banquillo blanquiazul en el duelo que el conjunto alicantino disputa en el campo del Prat. El técnico valenciano tiene por delante un reto mayúsculo: recortar en las diez jornadas que quedan para la conclusión de la temporada regular los cinco puntos que separan al Hércules del cuarto clasificado, un Badalona que hoy jugará a la misma hora que los blanquiazules su partido contra el Atlético Baleares.

Finiquitada la etapa de Tevenet en Alicante, el equipo llega a la cita de hoy inmerso en una mala dinámica de resultados. En las últimas ocho jornadas se han perdido cinco encuentros y sólo se han sumado siete de los 24 puntos disputados. Ante este panorama, es obligatorio vencer esta mañana a un Prat que está hundido en la clasificación. El conjunto catalán es penúltimo, en lo que va de temporada únicamente ha ganado cinco partidos (uno en el Rico Pérez en la primera vuelta) y acumula cuatro derrotas consecutivas.

Si el Hércules no es capaz de vencer hoy al Prat puede empezar a despedirse de la opción de disputar el play off. El terreno de juego, de césped artificial y reducidas dimensiones, no puede ser una escusa para los blanquiazules, como bien dijo Luque el viernes. En su intento de lograr los tres puntos, el valenciano apostará por un sistema con tres centrales, en el que Checa retrasará su posición para acompañar a los habituales Fernando Román y Pol Bueso. El tiempo dirá si lo hace para adaptase al contexto del encuentro o es una declaración de intenciones.

La gran novedad en el primer once de Luque la protagonizará Omgba. Ninguneado por Tevenet, al camerunés se le presenta la oportunidad de aportar nuevos bríos al Hércules tras el cambio producido en el banquillo. El técnico ya ha elogiado a lo largo de la semana las cualidades y el trabajo en los entrenamientos del ex del Oviedo, un jugador al que conoce a la perfección desde su etapa en el Ilicitano. Omgba formará el centro del campo junto a Miñano y Juanma Espinosa, a la espera de enlazar con los delanteros Mainz y Berrocal.

La última novedad en la primera alineación de Luque será la de la ausencia de extremos. Dalmau y Paco Peña ocuparán las bandas. Esto supondrá que tanto Nieto como José Gaspar tendrán que esperar su oportunidad para entrar al partido con el paso de los minutos. Los atacantes Salinas y Juan Delgado serán otras alternativas por si el Hércules tiene que buscar un plan B.

Con el duelo ante el Prat el equipo inicia un tramo del calendario que le debe ser favorable. Los siguientes rivales serán Espanyol B, Ebro, Atlético Saguntino y Atlético Levante. El próximo mes de Liga determinará las opciones de Luque para conseguir el reto que arranca hoy.