Tevenet a sus exjugadores: "Lo vais a conseguir"

Estimado Hércules.

Hoy es un día triste. Llegué a Alicante con la ilusión de conseguir un reto que en años anteriores se había quedado en la puerta. Esa ilusión que yo sentía desde casa fue uno de los principales motivos que me llevaron a venir a este club.

No ha podido ser, pero he aprendido muchas cosas que me llevaré para seguir creciendo en mi carrera como entrenador.

Desde aquí quiero dar las gracias a todas esas personas que me han acompañado en este periodo de tiempo:

Al club, donde Carlos, el presidente, y Juan Carlos Ramírez, tuvieron, tienen y tendrán una fe ciega en mi trabajo (paciencia).

A Javier Portillo y Dani Barroso que en momentos duros siempre tuvieron palabras de apoyo y cariño hacia mi persona, porque los hechos me lo demuestran (confianza).

A Quique, mi delegado. Eres un gran tío.

A Tomás Moya, mi termómetro en momentos difíciles.

Al personal del club: Alejandro, Fran, Abdul, Moha.

A los servicios médicos: Juan Carlos, Tomás y Diego.

A mis dos compañeros de viaje: Portu, tu trabajo ha sido maravilloso, y sabiendo en todo momento lo que queríamos, gracias. Balaguer, por el trabajo de campo con los porteros y por esas horas ayudándome en los análisis.

Y quiero dar las gracias en especial a mis jugadores, sin ellos y con ellos. Si algunos supieran lo que sufrís por esa camiseta seguramente otro gallo cantaría. Sé que lo podéis y lo vais a conseguir. Darle Duro.



Aquí acaba mi etapa. Un abrazo y mucha suerte.

Luis Tevenet.