El Hércules espera hoy un favor del Alcoyano, rival provincial pero que se puede aliar con el conjunto de Tevenet si se impone al Badalona, que ocupa la cuarta plaza. Si el conjunto del Rico Pérez se impone al Hospitalet y el Alcoyano al Badalona, el Hércules se quedaría a sólo dos puntos de los puestos de promoción de ascenso.

Las cinco derrotas en los últimos siete partidos han dejado al Hércules en una situación crítica, la peor que se le recuerda en las últimas tres temporadas en Segunda B. El conjunto blanquiazul inicia esta tarde (17.00) ante el Hospitalet en el Rico Pérez el tramo definitivo de la Liga, unas últimas once jornadas en las que tiene que recuperar la desventaja de cinco puntos que actualmente le separa del Badalona, el cuarto clasificado que marca la frontera con la promoción de ascenso.

No le queda otra al Hércules que acumular el mayor número de victorias en las once jornadas que quedan para que no se consume una nueva tragedia. La de hoy ante el Hospitalet, un conjunto que roza la zona de descenso, se tiene que lograr de manera irrefutable. Los blanquiazules afrontarán el encuentro con Tevenet en el banquillo, algo que se veía como imposible tras el enésimo patinazo en Lleida. El club ha querido reforzar al entrenador con el acto de esta semana en el que han comparecido la plana mayor de la entidad junto a técnicos y plantilla al completo.

Dejando el artificio al lado y atendiendo al balón, lo único que importa en este momento, el Hércules apostará hoy por recuperar a sus artistas para acabar con la resistencia del Hospitalet. De este modo, Javi Flores y Nieto regresarán al once tras no disputar ni un minuto en Lleida. Deben aportar la dosis de talento y desequilibrio en tres cuartos que facilite el camino al gol. Por detrás de ellos, Miñano se encargará de dar salida al juego con la escolta de Checa como pivote.

Las otras dos novedades en la alineación llegarán en el eje de la zaga y el frente de ataque. Fernando Román regresa tras cumplir sanción y ocupará el lugar del lesionado Lolo, por lo que el Hércules volverá a contar con su defensa de gala (y la única disponible). En punta, David Mainz será el responsable final del gol.