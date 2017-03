Mainz y sus cuentas para jugar la promoción

El futbolista del Hércules David Mainz ha otorgado dos partidos como margen de error al conjunto alicantino para seguir optando a disputar la promoción de ascenso a Segunda División cuando restan once jornadas para la conclusión de la Liga. El Hércules se encuentra clasificado a cinco puntos del Badalona, cuarto clasificado y último de los equipos que disputaría las eliminatorias de ascenso. De ahí que haya apuntado primero que: "no sé las cuentas pero mucho no podemos fallar". "Dejarnos puntos en más de dos partidos sería casi definitivo porque estamos a cinco puntos y es difícil que los de arriba fallen más de cinco partidos", ha argumentado Mainz.

El delantero ha reconocido que no les va a resultar fácil ganar nueve encuentros de los once que restan pero se ha agarrado a la racha de siete victorias consecutivas que encadenó el Hércules entre el final de la liga 2016-17 y las eliminatorias de ascenso. Mainz ha insistido en el mensaje de unión que se quiso lanzar desde el club este lunes cuando se ratificó al técnico Luis García Tevenet y ha comentado que: "estamos juntos, queremos sacar esto adelante y estamos convencidos de que lo podemos hacer.

En esta línea, ha recordado que, pese a que no está contando con los minutos que desearía, fue "uno de los que dio argumentos favorables" a la llegada de Tevenet, con el que había coincidido en el Huesca. "El club cree que es el entrenador que necesita este equipo y estamos con él. Los directivos ya dijeron que el noventa por ciento de la culpa era de los jugadores y en parte tienen razón", ha manifestado.

Mainz ha confiado en que este domingo ante L'Hospitalet el Hércules sea capaz de reencontrarse con el triunfo pese a que es consciente de que se van a encontrar una afición "enfadada". "Marcar un gol pronto sería fundamental para que estuviera un poco más que nosotros. Si al descanso nos vamos con cero a cero la gente se pondrá nerviosa. Lo único que puedo decirles es que vamos a darlo todo por conseguir la victoria", ha concluido.