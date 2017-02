No va más para Tevenet

Espinosa y Salinas vuelven al once en una cita clave y el cuestionado Lolo retrasa su posición al eje de la zaga.

El Hércules visita esta tarde al Lleida (20.00 horas) con el futuro del técnico Luis García Tevenet en juego. Una derrota en el Camp d'Esports supondría el punto y final de la trayectoria del preparador sevillano en el banquillo blanquiazul, al que llegó en julio con el objetivo principal de pelear por el liderato. Pero, como ya sucedió en las dos temporadas anteriores en Segunda, el inicio de año natural ha sido desastroso y, tras cuatro derrotas en los seis últimos partidos, el Hércules está fuera de la promoción y con escasísimo margen de error.

El grave traspié sufrido ante el Badalona en el Rico Pérez (1-3) dejó a Tevenet contra las cuerdas, pero el apoyo del vestuario resultó determinante para que los dirigentes le dieran una semana más de crédito, a la espera de la reacción en Lleida, donde el cuadro de Gustavo Siviero ha ganado sus cinco últimos duelos.

El técnico blanquiazul tiene decidido ir hasta el final con sus ideas y, por este motivo, volverá al planteamiento de semanas atrás, con el canterano Álvaro Salinas como segundo delantero, esta vez por detrás de David Mainz, que vuelve al once en detrimento de Juan Delgado. El punta de Sádaba quiere volver a ser protagonista en el tramo final de campaña, como ya hiciera el curso pasado, y así enjuagar el mal sabor de boca de una temporada aciaga para los delanteros, ya que entre los tres sólo suman cinco goles.



Tres bajas

Tevenet no podrá contar con los lesionados Chechu Flores y Pedro Inglés, ni con el sancionado Fernando Román. El cuestionado Lolo suplirá a este último en el eje de la zaga y todo parece indicar que Juanma Espinosa acompañará a Checa en el doble pivote. El jiennense no es titular desde hace cuatro meses y, de confirmarse su presencia en el once, adelantaría a Omgba y Miñano. No se esperan novedades en la portería, toda vez que Iván Buigues continúa creciendo y Tevenet afirmó el viernes que no es el responsable de la mala racha de resultados y, sobre todo, de la sangría de goles recibidos a balón parado.

La gran novedad en la convocatoria del Hércules es la presencia del central juvenil Solbes, que se sentará en el banquillo por primera vez esta temporada.

Por su parte, el Lleida tiene muchas esperanzas depositadas en este partido, ya que es una de las úlimas balas que tiene en la recámara para acercarse a una promoción que ahora queda a nueve puntos. El cuadro de Siviero, que cayó por 2-0 en el Rico Pérez, ha ganado los cinco últimos partidos en el Camp d'Esports y su máximo goleador, con cinco dianas, es el exblanquiazul Javi Casares.

Este Lleida no se parece en nada al de la primera vuelta, que apostaba por un juego combinativo y daba muchas facilidades en defensa. Ahora apuesta por cinco atrás, un sistema que ya se le atragantó al Hércules el pasado domingo ante el Badalona.