Los 7 pecados capitales de Tevenet

La defensa del balón parado, el encaje de Lolo y la gestión de la plantilla son varios de sus mayores lastres.

Muchos fueron los que se sorprendieron el domingo cuando Luis García Tevenet no fue destituido tras la derrota contra el Badalona (1-3) en el Rico Pérez. La comisión deportiva, que integran Dani Barroso y Javier Portillo, guarda silencio a la vez que busca al entrenador ideal que se haga cargo del Hércules si el equipo vuelve a fallar este sábado (20.00) en Lleida. El técnico blanquiazul afronta un nuevo match ball, muy cuestionado y con la grada en contra. Tras una buena racha de cuatro triunfos, son muchos los errores que ha cometido el sevillano en los dos últimos meses, unos pecados que pueden desembocar en su salida del banquillo alicantino.

01

Mal inicio de año, como los últimos cursos en Segunda B

La racha de cuatro triunfos de los blanquiazules -Baleares, Mallorca B, Cornellà y Gavà- metía de lleno al equipo en la carrera por el liderato, el único objetivo marcado a principio de curso para la temporada regular. Cuando llegó el día clave, en el Miniestadi, el Hércules volvió a fallar. Aunque ha sido capaz de salvar la maldición de enero, la que se llevó por delante a Pacheta y Manolo Herrero, no está claro que Tevenet vaya a completar febrero. Los números del equipo en 2017 son muy pobres. Sólo se han sumado nueves de los 21 puntos que se han disputado hasta el momento.

02

Un equipo incapaz de ganar a ningún rival por el ascenso

Cada vez que el Hércules se enfrenta a uno de sus competidores por el ascenso, sale a la palestra la misma cantinela. 1 punto de 18, 1 de 21, 1 de 24... El problema es que los blanquiazules se han mostrado incapaces de frenar la sangría contra los seis primeros clasificados. De ocho partidos que han disputado contra ellos, sólo rascaron un punto en Badalona, precisamente el equipo que ganó el domingo en el Rico Pérez. El golaveraje contra todos los rivales con los que se ha jugado dos veces está perdido -Barça B, Mestalla y Badalona-, será difícil remontarlo contra el Villarreal B y casi imposible frente al Alcoyano. Tevenet no ha encontrado alternativas para plantar cara a los mejores.

03

Lolo y el doble pivote reflejan los males

Apenas lleva cinco partidos como titular y el Rico Pérez ya le ha puesto la cruz. El fichaje de Lolo Ortiz en el mercado de invierno no está ofreciendo el rendimiento deseado, todo lo contrario. El excapitán del Elche llegó a Alicante tras no contar con minutos en el equipo franjiverde pero avalado por una extensa trayectoria en Primera División. La comisión deportiva defiende su contratación a capa y espada y el jugador tenía vínculos con Tevenet desde que coincidieron en el Sevilla. El entrenador se ha empeñado en hacerle un hueco en el once a la fuerza. Le ha probado como central, donde ha ofrecido un rendimiento muy inferior al de Fernando Román y Pol Bueso, y en el centro del campo. Su mezcla con Checa en el doble pivote ofrece como resultado un fútbol plano y tampoco ha alcanzado la solidez defensiva que se esperaba, a la vez que relega al banquillo a Miñano y deja en el ostracismo a Espinosa y Omgba.

04

Cada saque de esquina del contario supone una pesadilla

Vicente Mir y Carlos Luque, actual técnico del filial, corrigieron uno de los grandes males del Hércules de Manolo Herrero: su fragilidad en las acciones a balón parado en contra. Superada aquella etapa, el conjunto blanquiazul vuelve a vivir esta pesadilla. Son muchos los partidos en los que los alicantinos han empezado perdiendo tras encajar un gol en un saque de esquina: Villarreal B, Barcelona B, Llagostera, Mestalla... El domingo, poco después de conseguir el empate ante el Badalona con el penalti ejecutado por Gaspar, el equipo recibió un golpe definitivo en otro córner con el 1-2.

05

Discurso equivocado y muchos nervios en la sala de prensa

La mala dinámica del Hércules durante las últimas semanas le está pasando factura a Tevenet. Al sevillano se le ve más nervioso que de costumbre, algo que luego se refleja en sus declaraciones en las ruedas de prensa previas y posteriores a los encuentros. Tras el pobre juego del equipo en Elda, Tevenet dejó una frase que ha tenido mucha repercusión: «Estos son los jugadores que tenemos y con ellos hay que intentar subir. Y al que no le guste, que se compre un paraguas». Después de la derrota contra el Badalona, fue más allá y culpó tanto a la afición -«A los diez minutos ya nos están soplando»- como a la prensa -«No es el momento de seguir apretándole la soga al preso»- de ejercer demasiada presión sobre el equipo. Un día después fue corregido por el capitán, Paco Peña: «Aquí no hay presión, nos pitan con razón».

06

Jugadores olvidados: Juanma Espinosa, Omgba, Mainz...

Al margen de no haber sabido resolver la ecuación con Lolo y de seguir sin corregir la fragilidad en las acciones de estrategia, una de las grandes carencias de Tevenet está siendo su gestión de la plantilla. Con los escasos recursos que ofrecen las 16 fichas profesionales de Segunda B, el sevillano ha dejado a muchos jugadores relegados al fondo de la rotación. A un Omgba llegado desde Segunda División no ha sabido sacarle partido en todo el año. Juanma Espinosa empezó la temporada brillando y extrañamente ha sido alejado del césped. Con la llegada de Juan Delgado, tanto Mainz como Berrocal han pasado al banquillo. Especialmente llamativo es el caso del aragonés, autor de 9 goles durante la segunda vuelta de la pasada temporada con Mir y que en los últimas tres jornadas sólo ha disputado 22 minutos.

07

Ni capacidad de reacción ni seguridad en fase defensiva

Sólo una vez de todas las que el Hércules ha empezado perdiendo, ha sido capaz de evitar la derrota. Fue ante el Espanyol B y el duelo acabó en empate. Tevenet no ha mostrado gran lectura del juego en vivo, incapaz de corregirse sobre la marcha. Las soluciones que ha aportado no han servido para remontar. Contra el Badalona fue llamativo que no introdujera un segundo delantero hasta pasado el minuto 80. Cuando ha cerrado con tres zagueros, tampoco ha logrado la remontada. Por otra parte,el Hércules acabó el curso 14/15 con 29 goles encajados y el 15/16 con 28. Este año, en el que se llevan 26 jornadas disputadas, los blanquiazules ya han sacado 25 veces el balón de su portería. Tevenet no ha sabido aportar al equipo la solidez defensiva que pregonaba en su discurso.