El Hércules aspira a superar su crisis y abrir brecha con el quinto

Tevenet cuenta con la sensible baja de Chechu y confía en el once que ganó la pasada jornada en Elda.

Al Hércules se le presenta esta tarde (17.00) una oportunidad única en su duelo contra el Badalona en el Rico Pérez. Un triunfo aclararía mucho el panorama para los blanquiazules en su lucha por lograr una plaza entre los 16 equipos de Segunda B que disputarán la promoción. Ganar hoy al conjunto catalán supondría abrir una brecha de cuatro puntos con respecto al quinto clasificado, a la vez que permitiría obtener un saldo positivo del duelo directo que disputan Alcoyano y Mestalla a la misma hora.

No puede volver a desperdiciar el Hércules una oportunidad así, algo que ha sido una constante durante la presente temporada. El último petardazo llegó hace quince días contra el filial del Valencia, cuando los alicantinos perdieron (0-2) después de que todos sus rivales hubieran pinchado. Para conseguir los tres puntos, Tevenet repetirá el once que se impuso la pasada jornada en el derbi al colista Eldense (0-2), una alineación que no convenció con su juego pero que fue capaz de mantener la portería imbatida y que recuperó la senda del triunfo tras las derrotas ante Llagostera y Mestalla.

Al repetir alineación, Tevenet vuelve a confiar el doble pivote a Lolo y Checa, dos jugadores de corte defensivo. La prioridad del entrenador sevillano es no encajar gol. Con la portería bien resguardada, fía el triunfo al talento de sus hombres de ataque. El técnico blanquiazul contará de nuevo con su defensa de gala, recuperada la confianza en la pareja de centrales formada por Fernando Román y Pol Bueso. En la derecha se mantendrá fijo Dalmau después de que sus molestias de esta semana hayan quedado en un susto. En caso de que el catalán no hubiera llegado a la cita contra el Badalona, Tevenet tendría que haber improvisado con Omgba o el juvenil Olmedo.

Javi Flores seguirá siendo el mediapunta del Hércules. Tras su gol en Elda, tiene una nueva oportunidad para acumular minutos y continuar afinando su puesta a punto, con el objetivo de llegar en el mejor estado al tramo decisivo de la temporada. El otro goleador en el derbi, Juan Delgado, será el 9 y dejará en el banquillo a Mainz y Berrocal. El jugador cedido por el Levante ha confesado esta semana que su objetivo es ser protagonista en el ascenso blanquiazul y que no ha venido a Alicante a ser un mero complemento en la plantilla.

La banda izquierda la ocupará Salinas tras la inexplicable lesión de Chechu Flores en el césped artificial del Nuevo Pepico Amat. Tevenet estará, al menos, un mes sin poder contar con el concurso del extremo, uno de los jugadores con más peso en la plantilla. La banda derecha seguirá siendo para José Gaspar a la espera de que Nieto coja el ritmo y ofrezca lo muchop que se espera de él.

Al margen de todo lo positivo que sería para el Hércules ganar esta tarde al Badalona, el encuentro también supone una gran oportunidad para que los blanquiazules ganen por primera vez esta temporada a uno de los seis primeros clasificados.