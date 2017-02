Ramírez arropa al vestuario

El apoderado del Hércules Juan Carlos Ramírez se reunió ayer con los capitanes Paco Peña, Chechu Flores y Chema Giménez en las oficinas del Rico Pérez al término del penúltimo entrenamiento de la semana. A 48 horas del duelo clave ante el Badalona (17.00 horas), el empresario vasco quiso tranquilizar a los representantes de la plantilla ante la inestabilidad institucional de las últimas semanas, al tiempo que les recordó la trascendencia del choque de mañana, en el que los blanquiazules se enfrentan a su inmediato perseguidor y, de sumar tres puntos, abrirían hueco y podrían recortar la distancia con el Alcoyano y el Barcelona B, dueños de las dos primeras plazas desde hace varias jornadas.

La adquisición del Rico Pérez por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (que aún debe hacer oficial un juez cuando constate que Aligestión no ha presentado una oferta superior a los 3,75 millones) ha generado cierta zozobra en la plantilla del Hércules, pero aún sorprendieron más las declaraciones del propio Ramírez en las que aseguraba que si no llegaba a un acuerdo con el IVF, abandonaría el club. El empresario vasco tranquilizó a los capitanes y les aseguró que hasta junio los pagos están garantizados y que es optimista respecto a las negociaciones con el banco del Consell.

Al margen del apartado institucional, Ramírez también reclamó un esfuerzo extra en este tramo decisivo de la competición, ya que sólo quedan 13 partidos para que la Liga baje el telón y el Hércules ocupa ahora mismo la cuarta plaza, con un solo punto de renta respecto al quinto, el Badalona, que mañana visita el Rico Pérez.

El apoderado blanquiazul ya declaró esta semana que estaba «al cien por cien» con Tevenet y respaldó tanto su continuidad como su planteamiento táctico ante el Eldense, en el que destacó el doble pivote defensivo formado por Lolo y Checa. El dirigente insistió ayer en la importancia de crecer en defensa y dejar la portería a cero como punto de partida. «Si no encajamos, tenemos arriba artillería para ganar casi todos los partidos. Esto es Segunda B y los equipos se construyen desde atrás, no se trata de hacer fútbol espectáculo, sino de no cometer errores y tener pegada», afirmó Ramírez en la radio oficial del club.



Pedro Inglés debe esperar

El central Pedro Inglés, que el jueves sufrió una lesión en su rodilla izquierda en el entrenamiento, se sometió ayer a una resonancia magnética, pero los servicios médicos del Hércules no ofrecieron ningún parte y emplazaron a la visita del canterano al doctor Pedro Luis Ripoll el próximo lunes. Los pronósticos no son buenos y el central, de 20 años, podría tener afectados los ligamentos. Por lo pronto, está descartado para las próximas semanas.