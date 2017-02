En vilo por Pedro Inglés

La plantilla del Hércules está en vilo desde ayer por la mañana por la lesión de rodilla sufrida por el central Pedro Inglés, uno de los jugadores más queridos del vestuario. El canterano se dañó la articulación en un mal gesto de manera fortuita y esta mañana se someterá a una resonancia magnética para conocer el alcance exacto de la dolencia, pero las previsiones no son buenas. Las primeras exploraciones de ayer confirmaban que tenía afectado el ligamento lateral interno y está por ver si el ligamento cruzado también tiene daño. En ese caso, el periodo de baja se dispararía. Pedro Inglés ya sufrió hace años una lesión en la misma rodilla.

El zaguero de Benijófar es el cuarto central para Tevenet en la actualidad y esta temporada fue titular en Alcoy y en el Rico Pérez contra el Barcelona, además de disputar la segunda parte en Paterna ante el Mestalla. Muy querido en el vestuario por su humildad, carácter reservado y predisposición al trabajo, Inglés, de 20 años, tiene ficha con el filial aunque forma parte del primer equipo a todos los efectos y, de hecho, este año no ha tenido minutos con el Hércules B de Preferente.

En la sesión preparatoria de ayer no participó el también lesionado Chechu Flores ni el lateral derecho Albert Dalmau, que arrastra molestias musculares, si bien el defensa catalán estará en disposición de jugar ante el Badalona, salvo sorpresa. Dalmau es el único lateral derecho específico de la plantilla junto al juvenil Víctor Olmedo.



Sin pistas

Tevenet no dio ayer pistas sobre el once que pondrá en liza el domingo ante el Badalona, en un encuentro clave porque el cuadro catalán es el inmediato perseguidor del Hércules y tiene un punto menos. Todo parece indicar que el técnico repetirá el once que ganó al Eldense, con un doble pivote defensivo formado por Lolo y Checa, y la única novedad podría ser la entradad de Miguel Ángel Nieto, que ha entrenado a un ritmo fuerte esta semana. Si finalmente el madrileño es titular, el damnificado sería el canterano Álvaro Salinas, ya que Javi Flores y José Gaspar son, por el momento, «intocables» a la espera de Chechu Flores, quien deberá permanecer unas tres semanas de baja. Ripoll estimó de cuatro a seis semanas, pero los técnicos dan por hecho que el jiennense acortará esos plazos.