El Hércules gana al Sabadell y vuelve a la zona de promoción

La falta de gol aboca al equipo de Tevenet a pedir la hora.

El Hércules de Tevenet repitió el guión de partidos anteriores en el Rico Pérez y sufrió más de lo necesario para firmar una victoria que mereció por dominio del juego y llegadas al área rival. Pero sigue topándose con el mismo mal desde hace muchos meses: su falta de pegada. En ausencia de puntales como Chechu, Nieto y Javi Flores (en el banquillo pero muy justo de fuerzas), el técnico sevillano apostó por Mainz y Berrocal como referencias ofensivas, pero se marcharon a la ducha sin ver puerta. Y no fue por falta de oportunidades. El primero falló un mano a mano al intentar regatear al portero y el segundo vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego que hubiera reforzado su autoestima. El trabajo y el pundonor no se le niega a ambos, pero hace falta mordiente para cerrar los partidos ante rivales de mitad de la tabla.

El sufrimiento del último cuarto de hora restó brillo a la victoria, pero no mérito ni importancia, ya que el triunfo permite al Hércules ascender dos plazas, colocarse tercero y recortar dos puntos al líder Barcelona B, que la semana que viene recibe al Alcoyano, segundo. Los blanquiazules han ganado cinco partidos de los últimos seis y siguen creciendo a la espera de que Chechu, Nieto y Javi Flores marquen la diferencia.

El dominio del Hércules fue total desde el pitido inicial. El Sabadell no quiso el balón, se limitó a juntar las líneas y a dejar pasar los minutos ante un rival al que le cuesta un mundo ver puerta. Ya en el primer minuto, Pol Bueso envió un balón preciso a la espalda de los centrales que Berrocal no supo controlar cuando se hubiera quedado solo delante del portero. Con Lolo de mediocentro en lugar de Checa, el Hércules ganó en salida de balón, pero le faltaba profundidad. No fue hasta el minuto 23 cuando un zarpazo de José Gaspar abrió el melón. Mainz recogió un balón suelto tras un choque entre dos jugadores, avanzó metros y asistió al extremeño dentro del área, quien recortó a su oponente y batió a Joaquín con un disparo ajustado al palo con su pierna derecha, la menos buena. Segundo gol del curso de un José Gaspar que ayer sí asumió galones en ausencia de jugadores importantes y lideró el ataque. Mediapunta polivalente con clase y visión de juego, marcó diferencias y en la segunda parte sirvió dos balones de gol a Mainz y Berrocal.

El Sabadell adelantó las líneas tras el 1-0, pero sin demasiada fe. Sólo un disparo cruzado del lateral Javi llevó cierto peligro aunque no encontró portería.

El canterano Salinas pudo cerrar el duelo al borde del descanso, en el minuto 42, al recibir un gran pase de Mainz a la espalda de los centrales, pero no encontró portería en su remate al estar en posición escorada.

El Hércules no pecó de conformismo en la segunda parte, siguió dominando e intentó abrir diferencias sin éxito. En el 48', Gaspar envió una preciosa asistencia a Mainz que permitió al aragonés recorrer muchos metros hasta plantarse solo delante de Joaquín. Pero tomó la decisión equivocada al intentar regatear al meta y la acción quedó en nada para desesperación de la grada. El cuadro blanquiazul no levantó el pie del acelerador y siguió coleccionando llegadas al área catalana. En el 56', una rápida combinación al primer toque entre Mainz, Gaspar y Salinas acabó con un buen centro sin remate y, en el 58', el auxiliar anuló un buen gol de Berrocal, que remató de volea una asistencia de Gaspar desde la izquierda.

El Hércules estaba condenado, una vez más, al sufrimiento y cualquier acción aislada del Sabadell podía complicar un partido controlado en todas sus facetas. Y esa jugada llegó en el 60' en un inofensivo saque de banda. El balón llegó rechazado a Peña dentro del área, quien se lo quitó de encima con la ayuda de las manos, pero el colegiado no apreció voluntariedad y la dejó pasar para indignación de los futbolistas dirigidos por José Solivelles.

El primer movimiento de Tevenet no llegó hasta el 68', cuando dio entrada a Espinosa por Berrocal y cambió de sistema, pasando a un 4-1-4-1 que no mejoró nada el panorama, ya que los 20 últimos minutos fueron insufribles. El Hércules llegaba al área con mucha facilidad pero siempre faltaba el último pase o el remate. Y el Sabadell empezó a creer en la igualada simplemente por la inercia del juego. Iván Buigues despejó un disparo de 30 de metros de Álvaro en el 76' y otro de Javi en el 89' que se envenenó al golpear en Pol Bueso. Otro partido más en el Rico Pérez con final incierto y no siempre saldrá todo de cara.