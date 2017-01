"Nos falta concentración"

El capitán del Hércules, Paco Peña, ha analizado este mediodía la actualidad del conjunto blanquiazul tras la derrota del pasado sábado contra el líder Barcelona B. El lateral izquierdo espera que el equipo reduzca los "fallos de concentración en defensa" y elogia la llegada al vestuario de un futbolista como Lolo Ortiz. "Los que jugamos por detrás de los delanteros no estamos aportando goles aunque es verdad que ellos tampoco están marcando", añade.

Sabadell: Tenemos claro que nos va la vida en cada partido. Contra el Barcelona B no pudo ser después de jugar bien. Tenemos una oportunidad muy buena en casa. Necesitamos victorias.

Liderato: Nos tenemos que centrar en ganar nosotros y olvidarnos de los demás. Nuestra obligación es ganar contra el Sabadell como sea. Si ganamos, tendremos tres puntos más que en la primera vuelta.

Mercado: Hay mucha tranquilidad en el vestuario. No nos preocupa y hacemos nuestro trabajo. Hay gente encargada de ver qué necesita el equipo.

Lolo: Lo conocemos todos. Un gran futbolista que va a aportar mucho. Buen fichaje que mejora lo que tenemos. Estamos contentos con su llegada porque nos va a ayudar.

Falta de gol: Por estadísticas se puede hablar de falta de pegada. Los que jugamos por detrás de los delanteros no estamos aportando muchos goles. Ellos tampoco. Estamos tranquilos y tenemos confianza. Lo que me preocupa es que seamos sólidos en defensa. Así vamos a ganar la mayoría de los partidos. Tenemos potencial arriba y vamos a hacer goles.

Remontadas: No sabía que no habíamos remontado ningún partido pero no nos afecta. Ya nos toca alguna vez. Prefiero que nos pongamos nosotros por delante. Tenemos que trabajar para no encajar goles y ser serios en defensa. Vamos a perder muy pocos partidos jugando como el sábado. Arriba se están haciendo las cosas bien y los goles llegarán.

Rivales directos: Creo que contra el Barcelona B dimos un paso al frente. Hicimos un partido muy completo pero los errores nos cuestan goles. El fallo de Iván Buigues le puede pasar a cualquiera. Ellos no disparon con peligro hasta el tiro de Alfaro al poste. Cuando perdimos en la primera vuelta contra el Barcelona B tuve yo el empate. Contra el Villarreal B también pudimos empatar. Hemos dado la cara en todo momento. Tenemos que ser el equipo más sólido de la segunda vuelta para optar a lo más alto.

Falta de concentración: Nos falta concentración en momentos puntuales. Se trabaja pero también es una cuestión personal. Hay que hacer hincapié y estar encima de los más despistados. Cuando perdemos la concentración nos cuesta gol. Esos detalles nos hacen perder y echar por la borda buenos partidos.