Mainz y Berrocal, sin argumentos

El más que previsible fichaje del delantero eldense Juan Delgado debe ser un acicate para los otros dos 9 de la plantilla, David Mainz y Jesús Berrocal, quienes siguen en el equipo únicamente por la escasez de recursos del club. En cualquier otra época, ambos estarían buscándose ya club, como ha tenido que hacer el bueno de Rojas, que no ha salido mal parado y acabará el curso en el Villanovense, que también aspira al ascenso. No se sostiene que Mainz y Berrocal sólo hayan marcado dos dianas por cabeza. Y ellos lo saben. En la final ante el Barcelona B la falta de remate del Hércules resultó alarmante y no es algo nuevo. La maldición de los 9 en Segunda B vuelve a irrumpir con fuerza en un Hércules de nuevo demasiado lejos del liderato. Juan Delgado llega con hambre y ganas de desquite tras no entrar en los planes del primer equipo del Levante, con el que renovó este verano. Si este refuerzo no sirve para que Mainz y Berrocal den un paso adelante, apaga y vámonos.