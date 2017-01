Juan Delgado: «He mamado el Hércules desde crío»

Juan Delgado cuenta las horas para enfundarse la camiseta del Hércules. Aún sigue perteneciendo al Levante pero su cesión está acordada entre ambos clubes y todo parece indicar que esta semana será presentado en Alicante y su objetivo es debutar el domingo en el Rico Pérez ante el Sabadell (18.00).

El punta eldense, de 22 años, asegura que el interés del Hércules le hizo especial ilusión al ser el equipo de su tierra. «Cuando me llamaron, ya no quise saber nada del resto de interesados (rechazó propuestas del Murcia o la Hoya Lorca, entre otros). He mamado el Hércules desde pequeño ya que tengo familia en Alicante y muchos amigos también herculanos», señaló ayer a este diario.

Delgado recalará en el conjunto blanquiazul cedido por seis meses ya que el pasado verano renovó con el Levante hasta 2019. Pero en esta primera vuelta no ha contado para el técnico del primer equipo, López Muñiz, por lo que ha disputado con el filial, de Segunda B, 18 partidos, sólo 7 de titular, en los que ha marcado un gol. «Renové con el primer equipo y mi idea era estar con ellos, pero el entrenador no contó conmigo y me ha tocado jugar con el filial (penúltimo del grupo III de Segunda B). Ahora veo al Hércules como mi primera gran oportunidad y espero que sea un punto de inflexión en mi carrera. Quiero disfrutar y ascender a Segunda con el equipo de mi tierra», añade el ariete.

La pasada campaña marcó nueve dianas con el filial levantinista en Segunda B y hasta junio peleará por la titularidad con David Mainz y Jesús Berrocal, dos «9» cuestionados ya que sólo han marcado dos goles cada uno. Delgado se quedó fuera de la convocatoria del conjunto de Granero las dos últimas semanas mientras se resolvía su futuro y admite que le haría especial ilusión debutar como jugador del Hércules el domingo en el Rico Pérez ante el Sabadell.

La plantilla de Tevenet descansa hoy, vuelve al trabajo mañana y Delgado quiere incorporarse «cuanto antes» a los entrenamientos. «Estoy esperando una llamada para coger el coche y bajarme a Alicante. El reto del Hércules no puede ser más ilusionante», insiste.

El delantero eldense ocupará una de las fichas sub'23 que tiene vacantes el Hércules y en su día fue uno de los canteranos más prometedores del Valencia, ya que militó en su filial durante tres cursos. En el último fue cedido al Celta B antes de recalar definitivamente en el Levante.

«Salvando las distancias, es parecido a Fernando Torres, tiene potencia, muy buenos desmarques y calidad. Con confianza puede marcar diferencias en Segunda B y motivación no le va a faltar al jugar en casa», explica uno de los técnicos que le ha seguido de cerca los últimos años.