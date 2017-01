Tras debutar con el Hércules en Barcelona, Lolo Ortiz ha sido presentado este mediodía como nuevo jugador del club blanquiazul. "Vengo para ayudar al equipo a conseguir el ascenso, estoy comprometido con la causa", ha reconocido el exjugador del Elche, que también ha sido preguntado por su pasado franjiverde: "Lo que me gusta es jugar a fútbol y da igual el club".

Lolo ha asegurado que ha encontrado un buen vestuario en el Hércules tras convivir con el equipo este fin de semana. "Tevenet me llamó cuando rescindí mi contrato con el Elche y yo no me quería mover de la zona porque tengo tres hijos pequeños", ha añadido el futbolista.