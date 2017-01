«No importa que se vaya el Barça B»

Dos errores puntuales le costaron la derrota a un Hércules que fue superior al Barcelona B durante la primera media hora del encuentro. «Hemos hecho todo para conseguir otro resultado. Ellos suelen tener entre siete y nueve ocasiones cuando juegan en casa y casi no nos han tirado. Sus goles han llegado después de dos fallos. En el fútbol te cuestan más los errores que los aciertos. Nos vamos para casa con la sensación de haber conseguido muy poco», lamentó Luis García Tevenet en su rueda de prensa posterior al partid0.

El entrenador del Hércules consideró que el primer gol le hizo mucho daño a su equipo por el momento en el que llegó, después de que los blanquiazules fueran superiores a su rival y estuvieran acumulando méritos para adelantarse en el marcador: «La acción de Mainz era complicada porque el córner venía muy bien sacado. El único peligro se producía cada vez que robábamos nosotros el balón. No nos queda otra que levantarnos porque hemos hecho un buen encuentro. El resultado no se puede cambiar pero la sensación es que, jugando así, llegarán más victorias que derrotas».

El sevillano no quiso reparar en la falta de pegada de los delanteros del Hércules y puso el acento en las virtudes que mostró su equipo sobre el césped del Miniestadi: «Hemos perdido por un cúmulo de despropósitos pero no nos podemos quedar en los errores. Hemos presionado bien, hemos sido intensos y hemos maniatado al filial, no han estado cómodos. En el fútbol influyen muchos aspectos como la posesión o los contragolpes aunque al final lo que mandan son los aciertos y los errores».

La derrota del Hércules supone que el liderato se aleje ahora hasta los 9 puntos. «No me preocupa que el Barcelona B se vaya. Debemos llegar en las mejores condiciones al siguiente partido y este encuentro nos sirve para seguir creciendo. Tenemos soltura y queremos seguir en esta línea. Es difícil alcanzar al Barcelona B pero esto es muy largo. Después de perder en Alcoy estábamos mucho peor. Voy a seguir trabajando porque se que esta categoría es difícil y nuestro objetivo se consigue en junio», expresó Tevenet al respecto.

Por último, tuvo palabras de elogio hacia el filial azulgrana. «Nos ha dejado mal sabor de boca perder contra ellos porque queríamos sumar. El Barcelona B es un equipo con mucha pegada y calidad en el centro del campo y arriba. Está ahí por los números que presenta y por méritos propios. Nadie le ha regalado nada», dijo un Tevenet que vio como Checa recibía la quinta amarilla que le impedirá jugar el domingo (18.00) contra el Sabadell y que tuvo que cambiar a Román por sus molestias físicas.