"Cuento con Lolo para Barcelona"

Luis García Tevenet tiene un nuevo jugador en su plantilla, el exjugador del Elche Lolo Ortiz. El entrenador del Hércules cuenta con el onubense para la visita del sábado (19.00/Esport 3) al líder Barcelona B. El sevillano también ha tratado otros temas de la actualidad blanquiazul como la lesión de Chechu Flores, que estará varias semanas fuera de los terrenos de juego, la renovación de Iván Buigues hasta 2020 o la salida del club del centra José Manuel Rojas.

Lolo: Ha surgido la opción de ficharle y sólo quedaban los últimos flecos. Estamos contentos con la llegada de un futbolista que tiene que ser importante y que nos tiene que dar un salto de calidad. Todo lo que estamos haciendo en el mercado es para mejorar el equipo.

Mediocentro o central: Nos abre mucho el abanico. Su principal virtud es que puede jugar en los dos sitios. Tiene experiencia y nos va a dar tranquilidad. Le pondremos donde mejor nos venga. Su polivalencia ha marcado su fichaje. Con 16 fichas es importante tener un par de futbolistas polivalentes.

Viaja a Barcelona: Si se hacen los trámites federativos podrá viajar. A nivel físico está bien, no ha parado e incluso ha entrenado con la AFE. Puede entrar en la lista. Es importante que se meta en el día a día de la plantilla. En los viajes hay muchas horas para conocerse a nivel personal.

Polivalencia: Con Lolo buscábamos experiencia. En defensa hemos mejorado y hemos ganado muchos partidos con la puerta a cero. Tiene tranquilidad y nos puede dar solvencia con la pelota. Sacar a Rojas ha sido una desgracia, lo hemos hecho por obligación. Hubiéramos fichado a Lolo sin dar bajas.

Cinco mediocentros: Lo primero que valoramos es lo que tenemos nosotros. Hay muchos ofrecimientos. Lolo suma un efectivo más en el medio, donde sólo teníamos a Checa como pivote defensivo. Sabemos qué queremos, lo tenemos muy definido y no nos vamos a precipitar. Valoramos lo que ofrece el mercado.

Delanteros: El principal problema arriba es que no he podido contar este año con todos los efectivos. Me gustaría tener que dejar gente fuera, será la mejor noticia para el Hércules. No he tenido esa preocupación en todo el año. Si a esto le sumamos algún sub'23 u otro efectivo, lo valoraremos. Estoy deseando que todos compitan entre ellos. Ahora jugamos con dos delanteros y somos más verticales. Eso me gusta y nos viene bien por los resultados.

Chechu Flores: Seis semanas es un contratiempo pero podría haber sido más grave, como la lesión de Chema. Otro más. Se lesiona compitiendo en un partido en el que había hecho un gran gol. Después de ese golpeo pensé que no sería tan grave. Vamos a tratar de que sean menos semanas. Chechu es un jugador fuerte de cabeza. Perdemos un gran efectivo, un jugador con desborde y gol.

Buigues: Siempre he estado tranquilo con Iván. Las cosas en el fútbol caen por su propio peso. Cuando tienes capacidad, entrenas bien y eres de la casa, te llega la oportunidad. Estamos muy contentos. El fútbol tiene sus tiempos.

Barcelona B: Nos brinda la oportunidad de la revancha deportiva. En la ida sucedieron cosas que no pueden volver a suceder. Tratan bien el balón, tienen calidad y jugadores preparados para dar el salto al primer equipo. Vamos a tratar de mantener nuesta racha. Tenemos que ser nosotros, fieles a lo que hacemos. Partido importante en el que nos agarramos a nuestro trabajo.

Presión: Si quedaran cuatro jornadas, sí. Hay que ganar para dar un golpe en la mesa. LLevaríamos cinco partidos ganados y vamos con esa ilusión. Nos queremos acercar al líder.