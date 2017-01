Buigues renueva hasta 2020

«Estoy muy feliz, mi sueño desde pequeño se va convirtiendo en realidad», afirma el mutxameler. Barroso y Portillo: «Es el presente y el futuro».

El «culebrón» de la renovación del canterano Iván Buigues ya es historia. El meta de Mutxamel ha prolongado su contrato hasta junio de 2020, tal y como hizo público el club ayer por la tarde. Buigues, de 20 años, es el canterano con mayor proyección y su renovación era prioritaria para la comisión deportiva formada por Dani Barroso y Javier Portillo.

El portero desempeña ahora un rol protagonista tras la lesión de Chema Giménez y confía en aprovechar su oportunidad para afianzarse en el once en la segunda vuelta ante la inminente recuperación del meta oriolano, que avanza a pasos agigantados en su recuperación.

En opinión de Portillo, la renovación de Buigues «es una noticia excelente para el Hércules, que demuestra su voluntad de apostar por los futbolistas de la cantera». «Siempre hemos tenido claro que Iván es parte del presente y del futuro de nuestro club y estamos satisfechos de que pueda seguir vistiendo nuestra camiseta, que es por lo que hemos trabajado», apuntó Portillo.

Por su parte, Dani Barroso, destacó que la prolongación de contrato del meta se encuentra en la misma línea que la que Álvaro Salinas firmó semanas atrás. «Iván será portero del Hércules por muchos años», añadió.

Por otro lado, el central Pol Bueso restó trascendencia al encuentro que este sábado enfrenta al conjunto alicantino contra el Barcelona B y ha asegurado que no será decisivo pese a que se miden con el líder de la clasificación.

El Hércules visita al Barcelona B con seis puntos de desventaja en la tabla, por lo que, en caso de derrota, se alejaría a nueve del primer puesto, primer objetivo del equipo de Luis García Tevenet en la presente temporada. «Pase lo que pase, ni los vamos a coger, ni los vamos a perder de vista. De todas formas, no me he parado a pensar en que se pueda perder allí», comentó Bueso.

No obstante, el central de Moncofa reconoció que es un partido «señalado» por ser ante un equipo que, junto el Alcoyano, se ha convertido en el rival «a batir» y apuntó que deben ser «ambiciosos» porque son el Hércules. «Tienen muchas individualidades, mucho gol arriba y hay que intentar que se equivoquen muy cerca de la portería», concluyó.