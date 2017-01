El Hércules acelera el fichaje de Lolo

Entre las opciones que maneja el Hércules para reforzar su centro del campo, con los nombres de Alexander Albistegi (Reus) y Wilfried Zahibo (Nàstic) en los primeros puestos de la lista, la apuesta por Lolo Ortiz es la que más está subiendo en las últimas horas. Muchas son las circunstancias que conducen al fichaje del exjugador del Elche, entre ellas que ahora está sin equipo, que se trata de un futbolista polivalente que puede alternar en las posiciones de mediocentro y defensa central y que Tevenet ha dado el visto bueno al conocerle a la perfección de su paso por el Sevilla. Por todo ello, el club blanquiazul está acelerando la llegada del onubense.

Otro de los aspectos que juega a favor del fichaje de Lolo por el Hércules es que el futbolista, con tres hijos, no quiere moverse de la provincia a mitad de temporada. La intención del andaluz es encontrar un equipo de la Liga 1/2/3 en el que continuar su carrera y no bajar hasta Segunda B pero más allá de la opción del UCAM hay pocos conjuntos en la zona que le permitan no tener que cambiar de domicilio.

La comisión deportiva del Hércules también valora la experiencia que puede aportar el futbolista a la plantilla de Tevenet. Lolo ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en la máxima categoría del fútbol español y ahora puede llegar al Rico Pérez a contribuir en la lucha blanquiazul por conseguir el ascenso.