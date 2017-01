El Hércules suma ante el Gavà su cuarto triunfo seguido

Dos zarpazos de los veteranos Checa y Chechu Flores en la primera parte le bastaron ayer al Hércules para arrancar 2017 con buen pie ante el modesto Gavà y encadenar su cuarta victoria consecutiva. El triunfo, cómodo, permite a los blanquiazules ascender a la tercera plaza y rearmar su autoestima antes de la primera «final» del curso, la que disputará el sábado (19.00) en el Miniestadi ante el líder Barça B.

La principal nota negativa fue la posible lesión de rodilla sufrida por Chechu Flores, quien pidió el cambio nada más acabar el primer acto y hoy se somete a pruebas. Referente de este Hércules en ataque, su baja trastocaría seriamente los planes de un Tevenet que ayer pecó de conservador con el partido resuelto y un rival sólo preocupado en no recibir más castigo. Tan aburrida fue la segunda parte por la alarmante falta de pegada blanquiazul que al final fue el Gavà el que encontró premio en el minuto 92 con un disparo desde fuera del área. No tuvieron tiempo los jugadores de Tevenet de ponerse nerviosos ya que el árbirtro señaló el final del partido nada más sacar desde el centro del campo.

El conjunto catalán, recién ascendido a la categoría de bronce, llegó a Alicante sumido en una tremenda crisis económica que sólo le permitió desplazar a 15 futbolistas, tres menos de los que deja la Federación.

El guión del partido no varió durante los 90 minutos: el Gavà apenas salió de su parcela de campo y el «pichichi» del grupo, Boris, ni siquiera inquietó a Iván Buigues.

El Hércules, con la novedad de Nieto por la derecha en detrimento de Gaspar, arrancó de más a menos y en el primer cuarto de hora gozó de dos claras ocasiones. En la primera, minuto 5, Nieto sirvió un balón de oro desde la derecha que Chechu remató defectuosamente de cabeza en posición formada. En el 17', una gran acción del jiennense le permitió colarse en el área por la línea de fondo y su pase de la muerte fue desaprovechado por Mainz, que ayer tampoco tuvo si día.

Tras estas dos primeras acciones, el ritmo decayó y la velocidad en la circulación también, pero el balón sólo pasaba por los pies de los locales y el gol era cuestión de paciencia. En el 34', Checa cabeceó al larguero un buen centro de Nieto desde la izquierda a pierna cambiada y el mediocentro sevillano encontró la recompensa sólo tres minutos después, al aprovechar desde el suelo un balón rechazado por el portero tras un cabezazo suyo. Justo premio al pivote, ayer de nuevo uno de los más destacados gracias a su encomiable trabajo defensivo y a una distribución cada vez con más criterio.

Sólo cuatro minutos después, en la siguiente llegada, Chechu Flores sentenció (2-0) con un disparo ajustado al palo desde 30 metros ante el que el meta Carlos pudo hacer algo más. Este zarpazo acabó con la resistencia de un Gavà tímido y defensivo que sólo inquietó a Iván con un zurdazo lejano del lateral Héctor que no encontró portería.



Chechu, a la enfermería

Tevenet dejó a Chechu en el vestuario en el descanso por unas molestias en la rodilla (hoy se somete a pruebas) y, sorprendentemente, el Gavà no adelantó líneas ni dio un paso adelante en busca de la remontada. Siguió en su parcela de campo y por momentos incluso el portero dejaba pasar los segundos antes de sacar. Ante este panorama, al Hércules no le quedó más remedio que buscar la goleada, pero lo hizo sin fe. O al menos sin hambre. Coleccionó innumerables llegadas por las bandas, de todos los colores, pero la definición siempre faltaba. Especialmente desacertado Mainz , las dos mejores ocasiones llegaron en las botas de José Gaspar y Miñano. El primero sacó a relucir su zurda con un gran disparo desde 30 metros que fue repelido con muchos apuros por el meta. Y el alicantino probó suerte también desde fuera del área con un chut pegado al palo que no entró por poco.

Aún así, el espectáculo era tedioso por la falta de intensidad de los locales y la limitaciones de los visitantes. Tevenet contribuyó al sopor al dar entrada a Juanma Espinosa en lugar de Mainz, una maniobra que dejó al canterano Salinas sólo arriba. El gol tampoco llegó con Berrocal, tercer cambio, y sí encontró premio el Gavà cuando el choque agonizaba. En el 92', Fernando aprovechó la falta de tensión para enviar el balón pegado al palo desde la frontal del área y meter el miedo en el cuerpo a los presentes. Pero el árbitro ya estaba mirando su cronómetro y nada más sacar desde el centro del campo decretó el final de un choque sin historia que deja al Hércules tercero antes de visitar al líder Barcelona B.